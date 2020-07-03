Александр Рыкун симпатизирует в УПЛ двум командам

Известный украинский экс-футболист Александр Рыкун рассказал в интервью, какие команды УПЛ ему нравятся.

"Колос" и "Днепр-1" вышли из Первой лиги, сейчас в середине таблицы. Значит и Первая лига не такая слабая, если они обогнали такие команды УПЛ!

Где "Карпаты", "Олимпик", которые столько лет играют в высшей лиге? Такой отрыв ...Значит они чего-то достигли! Значит надо из Первой лиги больше команд брать, а от этих избавляться.