Премьер-лига
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Александр Рыкун симпатизирует в УПЛ двум командам
Советует убрать из чемпионата две команды
Известный украинский экс-футболист Александр Рыкун рассказал в интервью, какие команды УПЛ ему нравятся.
"Колос" и "Днепр-1" вышли из Первой лиги, сейчас в середине таблицы. Значит и Первая лига не такая слабая, если они обогнали такие команды УПЛ!
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Где "Карпаты", "Олимпик", которые столько лет играют в высшей лиге? Такой отрыв ...Значит они чего-то достигли! Значит надо из Первой лиги больше команд брать, а от этих избавляться.
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