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Александр Рыкун симпатизирует в УПЛ двум командам

Премьер-лига
(1 голосов)

Советует убрать из чемпионата две команды

Александр Рыкун симпатизирует в УПЛ двум командам
Новина українською

Известный украинский экс-футболист Александр Рыкун рассказал в интервью, какие команды УПЛ ему нравятся.

"Колос" и "Днепр-1" вышли из Первой лиги, сейчас в середине таблицы. Значит и Первая лига не такая слабая, если они обогнали такие команды УПЛ!

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Где "Карпаты", "Олимпик", которые столько лет играют в высшей лиге? Такой отрыв ...Значит они чего-то достигли! Значит надо из Первой лиги больше команд брать, а от этих избавляться.

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В статье: Александр Рыкун УПЛ Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Днепр-1
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