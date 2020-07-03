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Максимов прокомментировал игру Ворсклы с Олимпиком и подготовку к финалу Кубка

Премьер-лига
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Относительно матча Кубка у него есть одно предостережение

Максимов прокомментировал игру Ворсклы с Олимпиком и подготовку к финалу Кубка
Новина українською

Сегодня дубль "бело-зеленых" проведет матч 29 тура УПЛ, а уже через пять дней, 8 июля, у главной команды матч финала Кубка Украины с киевским "Динамо".

В матче прошлого 28 тура УПЛ, видит главный тренер Юрий Максимов, его команда потеряла шанс занять 8 место, говорит он телеканалу Футбол.

С "Олимпиком" силы не было. Вышли те же 11 человек [которые играли в 1/2 Кубка Украины]. Только Луизао был в запасе, потому что два месяца карантина - не тренировался и получил травму, сейчас только набирает форму.

Как бы не было - хотели и старались. Но я видел по игре, что мы не можем добавить. Как бы не хотели - то, что сыграли вничью, это для нас было за счастье. Зато молодых "засветили". Ребятам по 17-18 лет, они выходят и играют за "Ворсклу" в чемпионате УПЛ!

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Рассказал тренер и о настрое главной команды на финал Кубка Украины.

Эта игра для нас ... поймите правильно, футболисты и так прыгнули через себя! Такое дело сделали. Мы на празднике! Попадаем в финал Кубка. "Ворскла", команда, которая этого добилась! Я думаю, что ребята очень ждут этого матча. Главное, чтобы не перегорели.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Кубок Украины УПЛ
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Источник:
Футбол News

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