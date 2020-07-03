Официально: матч Мариуполь - Карпаты не состоится

Сегодня в УПЛ поступило письмо от ФК "Карпаты", в котором львовский клуб проинформировал Лигу о невозможности принять участие в матче 29 тура Favbet Лиги "Мариуполь" - "Карпаты", который был запланирован на 4 июля в Мариуполе.

Учитывая, что для львовян это повторная неявка на игру (напомним, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24 тура "Карпаты" - "Мариуполь"), согласно регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований.

Дирекция УПЛ передала материалы дела Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.