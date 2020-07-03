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Официально: матч Мариуполь - Карпаты не состоится

Премьер-лига
(2 голосов)

Второй раз за несколько дней

Официально: матч Мариуполь - Карпаты не состоится
Новина українською

Сегодня в УПЛ поступило письмо от ФК "Карпаты", в котором львовский клуб проинформировал Лигу о невозможности принять участие в матче 29 тура Favbet Лиги "Мариуполь" - "Карпаты", который был запланирован на 4 июля в Мариуполе.

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Учитывая, что для львовян это повторная неявка на игру (напомним, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24 тура "Карпаты" - "Мариуполь"), согласно регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований.

Дирекция УПЛ передала материалы дела Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов) КДК УАФ
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (5)
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Sandra777 (Львів)
03.07.2020 в 14:30
Вот і п@@а, дякую всім хто вбив наші Карпати ,особливо жодному бені і його другу президенту так тримати такими діями ви точно країну об'єднаєте
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0
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Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 14:25
Брати Гадюкини. Нова версія. Карпати назавжди програли в футбол...
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0
0
Bush_Dima (Чернігів)
03.07.2020 в 14:13
Нє, ну за таке банить треба! Це так любий кому нема сенсу догравати може сказати, що нема грошей ми далі не граємо. Дитячий садок: "Я образився, я більше не граю!"
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-1
Sandra777 (Львів)
03.07.2020 в 14:31
Ти крісло купи на стадіон
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0
0
avatar
Инспектор ( )
03.07.2020 в 14:04
А Смайличук то менеджер высшего класса
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0
-1


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