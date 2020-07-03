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Официально: матч Мариуполь - Карпаты не состоится
Второй раз за несколько дней
Сегодня в УПЛ поступило письмо от ФК "Карпаты", в котором львовский клуб проинформировал Лигу о невозможности принять участие в матче 29 тура Favbet Лиги "Мариуполь" - "Карпаты", который был запланирован на 4 июля в Мариуполе.
Учитывая, что для львовян это повторная неявка на игру (напомним, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24 тура "Карпаты" - "Мариуполь"), согласно регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований.
Дирекция УПЛ передала материалы дела Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.
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