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Игрок Олимпика заявил о зарплатной несправедливости в УПЛ к своим воспитанникам и чужим
Существенная разница
Денис Баланюк, нападающий "Олимпика", в свое время поигравший в киевском "Арсенале" и днепровском "Днепре", высказал свое мнение по поводу несправедливости в вопросе зарплат в украинском футболе.
Как обычно бывает: ты в клубе с маленького возраста, тебе постепенно поднимают зарплату. А придет какой-то новый игрок - и ему сразу дадут высокую зарплату. И где здесь справедливость?
Ты, допустим, идешь от самых низов, идешь по каким-то ступеням. Тебе постепенно повышают плату. А придет какой-то "левый" - и ему сразу дают в 4 раза больше, чем тебе А ты думаешь: "За что?!".