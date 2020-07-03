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Игрок Олимпика заявил о зарплатной несправедливости в УПЛ к своим воспитанникам и чужим

Премьер-лига
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Игрок Олимпика заявил о зарплатной несправедливости в УПЛ к своим воспитанникам и чужим
Новина українською

Денис Баланюк, нападающий "Олимпика", в свое время поигравший в киевском "Арсенале" и днепровском "Днепре", высказал свое мнение по поводу несправедливости в вопросе зарплат в украинском футболе.

Как обычно бывает: ты в клубе с маленького возраста, тебе постепенно поднимают зарплату. А придет какой-то новый игрок - и ему сразу дадут высокую зарплату. И где здесь справедливость?

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Ты, допустим, идешь от самых низов, идешь по каким-то ступеням. Тебе постепенно повышают плату. А придет какой-то "левый" - и ему сразу дают в 4 раза больше, чем тебе А ты думаешь: "За что?!".

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ Денис Баланюк зарплата
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