Игрок Олимпика заявил о зарплатной несправедливости в УПЛ к своим воспитанникам и чужим

Денис Баланюк, нападающий "Олимпика", в свое время поигравший в киевском "Арсенале" и днепровском "Днепре", высказал свое мнение по поводу несправедливости в вопросе зарплат в украинском футболе.

Как обычно бывает: ты в клубе с маленького возраста, тебе постепенно поднимают зарплату. А придет какой-то новый игрок - и ему сразу дадут высокую зарплату. И где здесь справедливость?