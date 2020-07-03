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Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч чемпионата Украины

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Где покажут в прямом эфире Украинской Классическое

Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч чемпионата Украины
UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в текущем сезоне регулярно разочаровывает своих болельщиков. Невнятная игра привела к тому, что второе место бело-синих сейчас под вопрос - "Заря" и "Десна" дышат в спину и стремятся воспользоваться историческим шансом попасть в Лигу Чемпионов. Чтобы избежать конфуза, команде Михайличенко нельзя терять очки. А следующий соперник - "Шахтер", который уже отпраздновал чемпионство.

Конечно, Каштру может разбавить основу резервистами, но удастся ли "Динамо" этим воспользоваться, учитывая его кадровые проблемы? Определяющий в контексте борьбы за серебро УПЛ матч Динамо - Шахтер смотрите в субботу, 4 июля на телеканале 2+2. Начало игры в 19:30.

Прямая видеотрансляция также будет доступна на UA-Футбол. Если у вас не будет возможности посмотреть матч по ТВ, за ходом поединка можете следить с помощью текстовой трансляции | Динамо - Шахтер онлайн >>

Также за час до матча и сразу после его завершения на канале UA-Футбол в YouTube выйдет стрим, в котором журналисты и эксперты сайта обсудят главные перипетии поединка Динамо - Шахтер.

Читайте такжеКаштру: Шахтер не должен переживать за борьбу за второе-третье место
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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