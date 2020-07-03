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29 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание матчей ближайшего тура
Уже на ближайших выходных состоится 29-й тур УПЛ.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
3 июля - пятница
"Львов" - "Ворскла" 19:00 – Футбол 1
4 июля - суббота
"Мариуполь" - "Карпаты" 17:00 – не состоится
"Динамо" - "Шахтер" 19:30 – 2+2
5 июля - воскресенье
"Десна" - "Колос" 17:00 - УНИАН
"Олимпик" - "Днепр-1" 19:30 – Футбол 1
"Заря" - "Александрия" 19:30 – УНИАН
Также отметим, что матчи "Динамо" - "Шахтер", "Десна" - "Колос" и "Заря" - "Александрия" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.