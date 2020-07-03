  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 29 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

29 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
(2 голосов)

Расписание матчей ближайшего тура

29 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже на ближайших выходных состоится 29-й тур УПЛ.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

3 июля - пятница

"Львов" - "Ворскла" 19:00 – Футбол 1

4 июля - суббота

"Мариуполь" - "Карпаты" 17:00 – не состоится

"Динамо" - "Шахтер" 19:30 – 2+2

5 июля - воскресенье

"Десна" - "Колос" 17:00 - УНИАН

"Олимпик" - "Днепр-1" 19:30 – Футбол 1

"Заря" - "Александрия" 19:30 – УНИАН

Также отметим, что матчи "Динамо" - "Шахтер", "Десна" - "Колос" и "Заря" - "Александрия" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...