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Карпатам быть или не быть? Студия UA-Футбол: LIVE
Обсуждаем вопрос существования львовского клуба
Журналисты UA-Футбол вместе с приглашенными гостями разибарются, кто виноват в тяжелом положении "Карпат" и какой выход из него. В прямой видеотрансляции Youtube-канала UA-Футбол главный редактор сайта Сергей Швец, известный украинский журналист Иван Вербицкий, а также глава отдела украинского футбола сайта Александр Рыженко.
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