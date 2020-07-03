Карпатам быть или не быть? Студия UA-Футбол: LIVE

Журналисты UA-Футбол вместе с приглашенными гостями разибарются, кто виноват в тяжелом положении "Карпат" и какой выход из него. В прямой видеотрансляции Youtube-канала UA-Футбол главный редактор сайта Сергей Швец, известный украинский журналист Иван Вербицкий, а также глава отдела украинского футбола сайта Александр Рыженко.

**