  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. КДК УАФ примет решение по Карпатам 9 июля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КДК УАФ примет решение по Карпатам 9 июля

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждут неявки Карпат и документов от УПЛ

КДК УАФ примет решение по Карпатам 9 июля
Новина українською

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире ТК "Футбол" рассказал о ситуации с неявкой "Карпат" на матчи чемпионата Украины.

"На сегодня известно, что "Карпаты" не явились на матч в среду. Также УПЛ поступило письмо, что команда не приедет на следующий матч, но мы ждем самой неявки.

После этого ожидаем официальных документов от Премьер-лиги. В следующий четверг КДК УАФ должен рассмотреть вопрос, согласно регламенту соревнований", - сказал Грищенко.

Напомним, что за две неявки, согласно регламенту, "Карпатам" грозит снятие с чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Игорь Грищенко КДК УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
03.07.2020 в 20:04
Можно бы и быстрее
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...