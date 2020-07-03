КДК УАФ примет решение по Карпатам 9 июля

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире ТК "Футбол" рассказал о ситуации с неявкой "Карпат" на матчи чемпионата Украины.

"На сегодня известно, что "Карпаты" не явились на матч в среду. Также УПЛ поступило письмо, что команда не приедет на следующий матч, но мы ждем самой неявки.

После этого ожидаем официальных документов от Премьер-лиги. В следующий четверг КДК УАФ должен рассмотреть вопрос, согласно регламенту соревнований", - сказал Грищенко.

Напомним, что за две неявки, согласно регламенту, "Карпатам" грозит снятие с чемпионата.