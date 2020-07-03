Шахтер готовится к Динамо в обычном режиме. Никто из игроков в отпуск не ушел

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 29-го тура УПЛ с "Динамо".

Несмотря на то, что "Шахтер" уже завоевал чемпионство, команда в полном составе готовится к субботнему матчу. Никто из игроков "Шахтера" не ушел в отпуск.

В общей группе на данный момент отсутствуют Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава и Валерий Бондарь.

Восстановился и ждет своего шанса Майкон, которому Луиш каштру обещал до конца чемпионата предоставить игровое время.

Также отмечается, что из-за дисквалификации не сыграет с "Динамо" Тете.