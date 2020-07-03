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УПЛ назвала лучших игрока и тренера прошедшего месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Победителями стали представители Динамо и Десны

УПЛ назвала лучших игрока и тренера прошедшего месяца
Новина українською

Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера в мае-июне.

По итогам голосования лучшим игроком был признан полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, за которого проголосовало 29% респондентов.

Второе место в голосовании занял Владислав Кочергин из "Зари" (21%), а третье – "горняк" Марлос (19%).

Лучшим наставником месяца был признан главный тренер "Десны" Александр Рябоконь, который набрал 35% голосов.

На втором и третьем местах расположились Виктор Скрипник (31%) и Луиш Каштру (27%) соответственно.

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В статье: Виталий Буяльский Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь
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