УПЛ назвала лучших игрока и тренера прошедшего месяца

Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера в мае-июне.

По итогам голосования лучшим игроком был признан полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, за которого проголосовало 29% респондентов.

Второе место в голосовании занял Владислав Кочергин из "Зари" (21%), а третье – "горняк" Марлос (19%).

Лучшим наставником месяца был признан главный тренер "Десны" Александр Рябоконь, который набрал 35% голосов.

На втором и третьем местах расположились Виктор Скрипник (31%) и Луиш Каштру (27%) соответственно.