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УПЛ назвала лучших игрока и тренера прошедшего месяца
Победителями стали представители Динамо и Десны
Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера в мае-июне.
По итогам голосования лучшим игроком был признан полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, за которого проголосовало 29% респондентов.
Второе место в голосовании занял Владислав Кочергин из "Зари" (21%), а третье – "горняк" Марлос (19%).
Лучшим наставником месяца был признан главный тренер "Десны" Александр Рябоконь, который набрал 35% голосов.
На втором и третьем местах расположились Виктор Скрипник (31%) и Луиш Каштру (27%) соответственно.