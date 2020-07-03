Саленко: Шахтер заслужил чемпионский коридор от Динамо

Экс-игрок "Динамо" Олег Саленко поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ, в котором "бело-синие" примут "Шахтер".

— "Динамо" необходимо побеждать, чтобы занять второе место. После плохого предыдущего результата нужно собраться и показать хорошую игру. Матчи "Динамо" — "Шахтер" всегда проходят напряженно, но когда команда уже чемпион, то игроки немного расслабляются. Шансы равны на победу — 50 на 50.

— "Шахтер" заслужил чемпионский коридор от "Динамо"?

— Уже заслужили. "Шахтер" чемпион. Чего говорить... В этом году "Динамо" борется за второе место, что неприятно. Если проиграют "Шахтеру", а "Зоря" выиграет, то это слишком обостряет ситуацию. Поэтому, все силы нужно положить на то, чтобы выиграть в этом матче. Была неделя подготовиться к этому матчу. Тем более, у киевлян сразу два испытания...

— "Ворскла" в этом туре сыграет дублирующим составом. "Динамо" себе такое не может позволить...

— У "Динамо" есть запас игроков. Как это используют — зависит от главного тренера. Погода летом тяжелая для футбола, плюс, после перерыва игроки не совсем готовы. Сейчас можно делать пять замен и от того, кто лучше этим распорядится, будет зависеть результат матча. В таких матчах игроки должны показывать свои морально-волевые качества и мастерство.

— В последних матчах "Динамо" тяжело давалось создание остроты у ворот соперника. Кого видите на острие атаки у киевлян?

— Сначала основным был Русин, потом и его часто начали снимать и менять. Возможно, сыграют по тайму два разных форварда. Как мне кажется, можно поэкспериментировать и поставить форвардом Цитаишвили. Цыганков чаще играет в центре, а Гио может играть крайним нападающим, чтобы больше играл вперед. Середина остается, а игроки меняются. Можно и Вербича так использовать. Раньше были такие схемы — один чистый форвард, а второй играет справа. А на второй тайм уже можно выпускать Русина. Вся игра будет в середине поля. Важно ее выиграть.

— От судьей "сюрпризов" не ожидаете?

— ВАР уже ничем не удивит меня. Все может быть. Нужно арбитрам уяснить, что эта технология используется в крайних случаях. У нас ВАР правильно использовать не смогли.