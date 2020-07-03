Смалийчук: Ставки растут. 600 тысяч за победу над Рухом и 20 тысяч Мише на новый диктофон

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал ситуацию с предложением призовых для команд Первой лиги за победу над "Рухом".

"В этом сезоне УПЛ ни "Карпатам", ни "Руху" не светит. Встретиться с Винниками в Первой лиге – бесценно. Поэтому ставки растут: 600 тысяч за победу над "Рухом".

P.S. И 20 тысяч гривен Мише (скорее всего, имеется в виду Михаил Кополовец – прим.) на новый диктофон", – сказал Смалийчук.