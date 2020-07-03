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Смалийчук: Ставки растут. 600 тысяч за победу над Рухом и 20 тысяч Мише на новый диктофон
Встретиться с Винниками в Первой лиге – бесценно
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал ситуацию с предложением призовых для команд Первой лиги за победу над "Рухом".
"В этом сезоне УПЛ ни "Карпатам", ни "Руху" не светит. Встретиться с Винниками в Первой лиге – бесценно. Поэтому ставки растут: 600 тысяч за победу над "Рухом".
P.S. И 20 тысяч гривен Мише (скорее всего, имеется в виду Михаил Кополовец – прим.) на новый диктофон", – сказал Смалийчук.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (6)
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Карбид (Ник)
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Sandra777 (Львів)
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armik (Киев)
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Андрей Док (Донецк)
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Чернышев (Tegusi)
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Drovko (Lviv)
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