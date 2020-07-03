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Смалийчук: Ставки растут. 600 тысяч за победу над Рухом и 20 тысяч Мише на новый диктофон

Премьер-лига
(1 голосов)

Встретиться с Винниками в Первой лиге – бесценно

Смалийчук: Ставки растут. 600 тысяч за победу над Рухом и 20 тысяч Мише на новый диктофон
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал ситуацию с предложением призовых для команд Первой лиги за победу над "Рухом".

"В этом сезоне УПЛ ни "Карпатам", ни "Руху" не светит. Встретиться с Винниками в Первой лиге – бесценно. Поэтому ставки растут: 600 тысяч за победу над "Рухом".

P.S. И 20 тысяч гривен Мише (скорее всего, имеется в виду Михаил Кополовец – прим.) на новый диктофон", – сказал Смалийчук.

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В статье: Михаил Кополовец Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский ФК Минай Олег Смалийчук
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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Карбид (Ник)
03.07.2020 в 21:50
Карпаты, если получат лицензию на 1 лигу каким блатом, КДК обязан наказать минимум очковым штрафом за хитросделанность и откровенное просто бl ядство. -9 минимум, а лучше перевод во вторую, третью лигу за нарушения спортивного духа и принципов. Тут играем, тут посылаем.
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+1
0
Sandra777 (Львів)
03.07.2020 в 21:44
Для кого ці панти ?,для чого грати в 1-лізі якщо приват дальше буде мати 50%? ,з таким понтом могли ще за вишку боротися ,як на мене треба іти в аматори і створювати нові Карпати а беня хай шляпу нюхає,
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+2
0
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armik (Киев)
03.07.2020 в 21:43
У чувака конкретно поехала крыша.Звоните в кульпаркову.
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0
0
Андрей Док (Донецк)
03.07.2020 в 21:41
Карпаты жалко,очень жалко!Такие долбо...бы как этот,довели хороший клуб до банкротства!Сцука(!!!) продай свой Мазератти и заплати....,но куда там,кудахтать может только на камеру.
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0
0
Чернышев (Tegusi)
03.07.2020 в 21:49
Поверхнево думаєшь, краще мовчи.
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+1
0
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Drovko (Lviv)
03.07.2020 в 21:35
Бл@, яке воно дурне....
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+4
-1


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