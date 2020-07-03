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Коринтианс договорился с Динамо об отсрочке выплат за аренду Сидклея

Премьер-лига
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Клубы нашли компромисс

Коринтианс договорился с Динамо об отсрочке выплат за аренду Сидклея
Новина українською

Бразильский "Коринтианс" договорился с киевским "Динамо" о новой схеме выплат за аренду хавбека киевлян Сидклея.

Как сообщает Globo Esporte, "коринфяне" должны киевлянам за аренду игрока 500 тысяч евро. При этом, по новым договоренностям, платеж будет разбит на 4 транша, которые бразильский клуб пообещал выплатить в марте, августе, октябре и декабре.

Изначально по условиям контракта "Коринтианс" должен был провести первый транш еще в марте, однако попал в тяжелое финансовое положение из-за пандемии коронавируса.

Из-за затяжек с платежами киевляне даже направляли жалобу в ФИФА, однако, как видим, в итоге клубы смогли уладить назревающий конфликт.

Также отмечается, что у "Коринтианса" есть опция выкупа игрока за 4,4 млн евро, однако бразильский клуб не сможет потянуть такую сумму.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
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