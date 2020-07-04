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Буяльский признан лучшим игроком июня в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Виталий с небольшим отрывом опередил Виктора Цыганкова и Карлоса де Пену

Буяльский признан лучшим игроком июня в Динамо
Новина українською

Киевское "Динамо" подвело итоги голосования среди болельщиков за звание лучшего игрока команды в прошедшем месяце.

Первое место с минимальным преимуществом занял Виталий Буяльский, который набрал 30% голосов.

Второе место у Виктора Цыганкова, который проиграл Буяльскому всего 2%.

Третьим стал Карлос де Пена (17%).

Интересно, что игроком месяца Буяльский был признан и по версии УПЛ.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Виктор Цыганков Карлос де Пена
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Источник:
ФК Динамо

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