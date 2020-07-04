Буряк: Динамо в матче с Шахтером должно хоть как-то реабилитироваться в глазах болельщиков

Экс-игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк поделился своим мнением о предстоящем центральном поединке 29-го тура между киевлянами и донецким "Шахтером".

- Динамовцы сами себе усложнили ситуацию. Игра с "Десной" легко давалась и надо было выигрывать. Но при всей ситуации "Шахтер" есть "Шахтер" и, конечно, и для "Динамо" и "горняков" эта игра - большое событие. Я надеюсь, что будет зрелище.

- Из-за отсутствия зрителей украинское "классико" не потеряет свою зрелищность?

- 5-10 лет назад на матчи между "Динамо" и "Шахтером" ходило по 50-60 тысяч людей. В последнее время интерес упал, думаю, надо смириться с тем, что весь мир в такой ситуации находится и принимать это. Но "Динамо" - "Шахтер" - всегда брендовая игра. Мне за все время карьеры никогда не приводилось играть при пустых трибунах.

- Как думаете, как будет складываться матч? Можно ли ожидать большое количество голов?

- Нет, большого количества голов не стоит ждать, но думаю, что все-таки "Динамо" хоть как-то должно реабилитироваться в глазах болельщиков, тех людей, которые переживают за киевлян.

- "Динамо" уже набрало оптимальные физические кондиции исходя из прошлых поединков?

- Мы надеемся на это. У "бело-синих" всегда есть какие-то проблемы. Сказывается тот факт, что не было предсезонного сбора, это очень сложно. Тем футболистам, которые имеют высокий уровень мастерства, легче входить в сезон. А те футболисты, которые зависят от своих физических кондиций, им немного посложнее, но, тем не менее, игра домашняя. Понимаю, что ни людей ни поддержки не будет. Но все болельщики "Динамо" ждут от команды позитивного результата. Фактор родных трибун сыграет свою роль.

- Из-за дисквалификации не смогут сыграть Шепелев и Шабанов, в индивидуальной группе работает Денис Попов. Насколько это весомая потеря для киевлян?

- Каждый футболист - это потеря, хотя, говорят скамейка запасных большая. Но лидер есть лидер. "Шахтер" тоже в непростой ситуации, бразильцы уехали, есть шанс для молодых ребят. Футболист, который не попадает в стартовый состав, должен доказать свою правоту, показать в лице тренера, что он достоин играть. Посмотрим, как оно будет выглядеть.

- За счет чего "Динамо" может обыграть "Шахтер"?

- "Динамо" играет в другой футбол, динамовцы должны сыграть сконцентрованно, строго, с контролем мяча, агрессивно. Думаю, нужно искать счастье около чужих ворот. Какие-то игры удаются, какие-то нет. Мы можем вспомнить игру Кубка, в которой "Динамо" обыграло "Шахтер". Будем надеяться только на победу.