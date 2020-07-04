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Тренер Львова: По матчу с Ворсклой видно, что в Украине есть футбольное будущее

Премьер-лига
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Наставник львовян привыкает к украинскому футболу

Тренер Львова: По матчу с Ворсклой видно, что в Украине есть футбольное будущее
Новина українською

Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе в эфире ТК "Футбол" прокомментировал результативную ничью против "Ворсклы" (2:2) в матче 29-го тура УПЛ.

"Хочу похвалить соперника: играли молодые парни, видно, что в Украине есть футбольное будущее. Хочу сказать, что это вторая игра, которую мы должны выиграть, но, к сожалению, не смогли.

Недооценка соперника? Нет, не думаю! Мы проанализируем эту игру, после чего можно конкретнее ответить на этот вопрос.

Футбол - это командная игра. Если что-то получается - это заслуга команды. Если не получается - это тоже заслуга команды, включая меня, конечно", - закончил Георгий Цецадзе.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Георгий Цецадзе
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Источник:
ТК Футбол

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