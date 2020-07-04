Сергей Коновалов: В Динамо собраны неплохие футболисты, но что происходит с командой?

Бывший игрок "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Сергей Коновалов поделился мнением о предстоящем Классическом "Динамо" - "Шахтер" в рамках 29-го тура.

"Отдельно взятые футболисты "Динамо" показывают неплохой футбол, но это ведь командная игра. И еще одна из проблем - нет заряда на победу. Игроки на поле выглядят потерянными, что происходит с командой - непонятно. После проигрыша "Десне" уверенности не прибавилось. К тому же этот матч показал проблему с глубинной состава. Стоило выпасть двум основным игрокам защиты - Миколенко и Попову, как сразу же случилась катастрофа. Заменившие их Караваев и Кадери просто провалили игру. Да и выигрышный матч против "Колоса" не впечатлил.

Виден явный кризис в игре "динамовцев", нет стабильности, нет проблесков в действиях команды. Наверняка все это видит тренерский штаб, который должен сделать соответствующие выводы, чтобы избежать повтора. Но в каком бы состоянии не была бы команда, противостояние с "Шахтером" - это лакмусовая бумажка, которая отображает реальность - сможет ли "Динамо" на сегодняшний день решать задачи в случае попадания в зону Лиги чемпионов. Повторюсь: в принципе в "Динамо" собраны хорошие футболисты, но что происходит с командой... Есть группа квалифицированных игроков, но нет целостности.

Думаю, на этот матч киевляне настроятся, найдут дополнительную мотивацию и поединок должен получиться интересным. Есть надежда, что у игроков "Динамо" осталось какое-то самолюбие и характер. Может поражение от "Десны" встряхнет их. Они должны понимать, что выходить на игру с буквой "Д" на груди - это большая честь и ответственность. Не каждому суждено играть за такой великий клуб с великой историей, и об этом нужно помнить!

У "динамовцев" уже нет того запаса, как у "Шахтера", чтобы обыгрывать соперников на классе. Нужно включать дополнительные ресурсы: волю, характер, жажду к победе, чтобы достичь поставленных целей. "Шахтер" уже чемпион, тем не менее, матч против киевлян для них остается принципиальным, и не думаю, что они выйдут расслабленными. Если "Динамо" проиграет, то шансы на второе место будут таять. Нужна только победа, и они должны с этой мыслью спать и просыпаться. Это есть переломный поединок в борьбе за второе место!

Шансы команд на победу оценю как 50 на 50".

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в субботу, 4 июля. Начало игры в 19:30. Видео и текстовая трансляция будет доступна на UA-Футбол.