Протасов против Козыка. В чем обвиняют арбитра и почему молчит Комитет? Реакция Мирослава Ступара

Проблемы украинского арбитража хорошо известны. Из года в год ситуация не меняется к лучшему, что дает основания независимым от УАФ людям говорить о работе итальянских кураторов в Украине как о провале. Однако еще хуже становится тогда, когда футбольные чиновники создают проблемы искусственно.

Мирослава Ступара смутило недавнее выступление первого вице-президента УАФ Олега Протасова. Дальше – пцитата из выступления Олега Валерьевича:

"К сожалению, непонятные, досадные судейские ошибки есть не только в матчах УПЛ, но и в матчах только-только возобновленной Первой лиги. В первом же туре после возобновления поединков в Первой лиге мы имеем большие претензии одной из команд к качеству арбитража. В частности, это касается работы Ярослава Козыка в матче "Черноморец" - "Волынь". Напомню, этот опытный арбитр уже был ранее отстранен от арбитража в матчах УПЛ за грубые ошибки. Но, похоже, выводы сделаны не были. Судя по имеющимся видеоповторам и предварительному анализу, уже сейчас можно говорить, что арбитраж в этом матче не соответствовал его уровню, а главный рефери принял ряд спорных решений. Как мне сообщили в Комитете арбитров, рефери Ярослав Козык был назначен на этот матч с учетом важности этой игры для распределения итоговых мест в турнирной таблице. Но надо признать, что арбитр не оправдал надежды, и отдельные его решения вызвали резонанс среди представителей футбольного сообщества. Надеюсь, что Комитет арбитров возьмет эту информацию к сведению и сделает соответствующие выводы".

Прежде всего, отметим, что прошло больше недели от упомянутого события, а резонанса как не было, так и нет. Возможно, к Олега Протасову или в УАФ в целом на предмет судейства в этом матче одна из сторон обращалась лично, но в публичной плоскости жалобы на работу Ярослава Козыка не фигурировали. Олег Протасов или оторван от реальности, или банально манипулирует понятиями.

В конце концов, а не должен ли был Комитет арбитров публично вынести свою оценку работе рефери и акцентировать внимание на его ошибках, если они были? Во избежание как раз таких вот манипуляций. Однако Лучано Лучи в привычном для себя стиле отсиделся по тихому, поэтому свое слово не мог не сказать судейский эксперт Мирослав Ступар. Экс-арбитр ФИФА, просмотрев матч "Черноморец" - "Волынь" (5:2) в записи, попытался найти тот самый "ряд спорных решений" (с), принятых Козыком. Что из этого вышло? Ничего хорошего для Протасова или тех, кто обвиняет арбитра. Ступар не просто не нашел ошибок в решениях Ярослава Козыка, он похвалил арбитра за четкое соблюдение Правил игры.

- Выступление Олега Протасова заставило отреагировать на слова чиновника, не совсем вписывающиеся в контекст тех событий, которые происходят в нашем судейском корпусе, - взял слово Мирослав Иванович. - Я понимаю, что критика должна быть: ошибаются не только футболисты, но и арбитры. Иногда ошибаются так, что это влияет на итог игры и предопределяет негатив среди тренеров и футбольной общественности. Но Протасов в своем выступлении почему-то "проехался" по Ярославу Козыку, сказав, что арбитраж не отвечал должному уровню. Но я как эксперт хотел бы получить не расплывчатые формулировки о "ряде спорных решений", а конкретику. Или от УАФ, если ее вице-президент уже взялся комментировать эти события, или от Комитета арбитров. Так какие ошибки допустил Козык?

Я пересмотрел матч в записи и отметил, что первый тайм прошел без единой серьезной видимой ошибки арбитра. Второй начался с того, что на 47-й минуте выход Виктора Лиховодько один на один с вратарем остановил Иван Цюпа, который прокатился сопернику сзади по ногам. Это был не чистый подкат, за который защитник заслуживал предупреждения. А у Цюпы на 12-й минуте уже была желтая карточка. Понятно, что это удаление. Козык разобрался верно, и серьёзной обструкции или протестов со стороны игроков и персонала "Волыни" я не видел.

Да, это был ключевой эпизод, потому что Волынь осталась в меньшинстве и пропустила гол с пенальти (а после первого тайма была ничья 1:1), но винить в этом арбитра не нужно... Других моментов, которые бы существенно повлияли на ход игры и которые заслуживали бы критики, я не увидел, - сказал Мирослав Ступар.

- Я еще хотел обратить внимание на то обстоятельство, что со слов Протасова следует, что Комитет арбитров – независимая структура. А разве он не подчинен УАФ? То, что чиновники УАФ не вмешиваются в вопросы ротации и построения работы – это нормальное явление, руководители Комитета получили карт-бланш. Но то, что происходит в украинском арбитраже, то, что за десять лет итальянские менеджеры так и не добились прогресса украинских судей, бросает тень и на УАФ. Футбольные чиновники должны контролировать работу Лучи и задавать вопросы: "А почему постоянно возникают споры в обществе?", "Почему от ошибок судей так часто страдают команды?", "Почему никого нет на международном уровне?" и так далее.

Хотя я лично считаю, что методика, выбранная Лучано Лучи, никогда не даст положительного результата - ставь вопросы или не ставь их. Во-первых, сама методология подготовки арбитров, когда на сборах они судят по одному тайму, неправильная. Во-вторых, с середины разъедает арбитраж то обстоятельство, что в Комитете образовались группы с "чужих" и "своих" – то есть, любимцев, и тех, кого критикуют по поводу или без него. Вредит арбитражу и железный занавес, которым огражден Комитет арбитров от футбольной общественности. Отсутствие дискуссий, возможностей пообщаться с судьями, задавать им вопросы или хотя бы элементарных публичных анализов работы арбитров способствует тому, что Лучано Лучи в нашем футболе - личность неприкосновенная. Все решает один человек - и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Образовалась диктатура, ни к чему хорошему не приводящая. По моему мнению, УАФ должна создать независимую экспертную комиссию, которая была в Федерации футбола Украины до прихода итальянского тандема. Эта комиссия могла бы рассматривать отдельные моменты в матчах УПЛ или Первой лиги, если команды предъявляли бы видеоматериалы, необходимы для просмотра этих эпизодов, и выносила бы объективное решение. Тогда не возникало бы столько вопросов, столько возникает сегодня, - сказал Мирослав Иванович.

Еще немного – и у нас сложится ситуация, при которой все матчи УПЛ и топовые игры Первой лиги будут судить лишь несколько арбитров, которые получают поддержку от Комитета независимо от качества своей работы. Те же, кто в так называемой оппозиции, всегда будут под обстрелом. Причем, с разных сторон.