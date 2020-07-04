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Поздравления от Мистера. Луческу записал обращение Шахтеру

Премьер-лига
(1 голосов)
Поздравления от Мистера. Луческу записал обращение Шахтеру
Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу поздравил донецкий клуб с очередным чемпионством.

Напомним, Луческу тренировал "горняков" с 2004 по 2016 год, выиграв с командой 22 трофея.

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В статье: Мирча Луческу Шахтер (Донецк)
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