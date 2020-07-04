Премьер-лига
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Поздравления от Мистера. Луческу записал обращение Шахтеру
Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу поздравил донецкий клуб с очередным чемпионством.
????⚒ Поздравление с чемпионством от легендарного Мирчи Луческу ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2020
«Я всегда душой рядом!» – теплые слова Мистера. #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/F1hdSyDvEU
Напомним, Луческу тренировал "горняков" с 2004 по 2016 год, выиграв с командой 22 трофея.
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