  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес: Динамо неуважительно вело переговоры о контракте и я решил покинуть клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес: Динамо неуважительно вело переговоры о контракте и я решил покинуть клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Жуниор рассказал об переходе в "Шахтер"

Мораес: Динамо неуважительно вело переговоры о контракте и я решил покинуть клуб
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Жуниор Мораес рассказал о переходе в донецкий клуб.

"Я мог многое рассказать об этом переходе, но зная, к чему это может привести, я некоторое время молчал. Но сегодня я спокойно могу сказать, что я пережил отличный период в "Динамо". Горжусь тем, что играл в этом клубе.

Но правда в том, что у нас были непонятки с президентом. Думаю, что то, как обсуждалось продление моего контракта было неуважительно и некорректно. С тех пор я принял решение, что я не буду подписывать контракт с "Динамо" и начал искать новый вызов. Появился интерес со стороны "Шахтера". Было сложно принять это решение. Все таки это был переход из клуба главного соперника горняков. Тем не менее, моя семья уже хорошо адаптировалась в Украине и я привык к чемпионату. "Шахтер" был идеальным местом, чтобы сделать шаг вперед. Это был правильный выбор", – сказал Мораес в эфире "Вацко Live".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
04.07.2020 в 14:27
шо, на коліна ніхто не став? от гади!!!
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.07.2020 в 14:11
Мораес топ для Украины.а Суркис из за своего упрямся раскидывается хорошими игроками
Ответить
+1
0
Kristo (Львов)
04.07.2020 в 13:50
Придумал оправдание...
Ответить
+1
-2
avatar
Инспектор ( )
04.07.2020 в 12:54
Да понятно. Проехали и далее забиваем, пусть локти кусают
Ответить
+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2020 в 12:52
Тому що ти брехун та повія
Ответить
+5
-6
Hanter44 (Baburka)
04.07.2020 в 14:35
А ты никогда не задумывался о своей сущности?Подумай! Оно тебе не помешает.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...