Мораес: Динамо неуважительно вело переговоры о контракте и я решил покинуть клуб

Бывший нападающий "Динамо" Жуниор Мораес рассказал о переходе в донецкий клуб.

"Я мог многое рассказать об этом переходе, но зная, к чему это может привести, я некоторое время молчал. Но сегодня я спокойно могу сказать, что я пережил отличный период в "Динамо". Горжусь тем, что играл в этом клубе.

Но правда в том, что у нас были непонятки с президентом. Думаю, что то, как обсуждалось продление моего контракта было неуважительно и некорректно. С тех пор я принял решение, что я не буду подписывать контракт с "Динамо" и начал искать новый вызов. Появился интерес со стороны "Шахтера". Было сложно принять это решение. Все таки это был переход из клуба главного соперника горняков. Тем не менее, моя семья уже хорошо адаптировалась в Украине и я привык к чемпионату. "Шахтер" был идеальным местом, чтобы сделать шаг вперед. Это был правильный выбор", – сказал Мораес в эфире "Вацко Live".