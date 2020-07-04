Студия UA-Футбол: до и после матча обсуждаем игру Динамо - Шахтёр

UA-Футбол продолжает развивать онлайн-направление и сегодня проведёт очередной стрим. За полчаса до начала поединка "Динамо" - "Шахтёр", а также сразу по его окончании вас ожидает прямая видеотрансляция студии, посвящённая одному из главных противостояний украинского футбола. Александр Рыженко вместе с экспертами перед стартовым свистком обсудит последние новости из лагеря обеих команд, а также выбор стартовых составов наставниками. После финала встречи мы разберём ключевые события в игре.

Начало первого стрима в 19:00. Вторая трансляция начнётся в 21:30. Оба видео будут доступны на Youtube-канале UA-Футбол, а также на нашем сайте. Не пропустите.

Студия перед матчем

Студия после матча