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Студия UA-Футбол: до и после матча обсуждаем игру Динамо - Шахтёр

Премьер-лига
(1 голосов)

Встречаемся в 19:00

Студия UA-Футбол: до и после матча обсуждаем игру Динамо - Шахтёр
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает развивать онлайн-направление и сегодня проведёт очередной стрим. За полчаса до начала поединка "Динамо" - "Шахтёр", а также сразу по его окончании вас ожидает прямая видеотрансляция студии, посвящённая одному из главных противостояний украинского футбола. Александр Рыженко вместе с экспертами перед стартовым свистком обсудит последние новости из лагеря обеих команд, а также выбор стартовых составов наставниками. После финала встречи мы разберём ключевые события в игре.

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Начало первого стрима в 19:00. Вторая трансляция начнётся в 21:30. Оба видео будут доступны на Youtube-канале UA-Футбол, а также на нашем сайте. Не пропустите.

Студия перед матчем

Студия после матча

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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