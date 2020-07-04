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Мораес: Хацкевич дал установку игрокам не жать мне руку

Премьер-лига
(1 голосов)

Хоть какая-то установка от белорусского специалиста дошла до игроков

Мораес: Хацкевич дал установку игрокам не жать мне руку
Новина українською

Форвард "Шахтер" Жуниор Мораес рассказал о том, как игроки "Динамо" не жали ему руку после его перехода в стан "горняков".

"Некоторые игроки мне потом позвонили и извинились. Они сказали, что у них было предматчевое собрание, на котором Хацкевич сказал им, чтобы они со мной не здоровались. Была такая установка. Возможно, таким способом хотели повлиять на мой психологический настрой, чтобы я расстроился и что-то сделал неправильно.

Если бы это было решение самих игроков, я бы очень разочаровался. Но так как это было указание свыше, я даже не расстроился. Даже обрадовался, что ребята потом позвонили мне и объяснили произошедшее. Это показало мне ту доброту и дружелюбность, которую ребята ко мне проявили, что наша дружба продолжается. Звонили и иностранные футболисты, и украинцы", – сказал Мораес в эфире "Вацко Live".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (5)
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oleg dynamo (львівська)
04.07.2020 в 14:42
добре що Хац не дав установку посцати на Мораєса, був би справжній гірник чуть-чуть зволожений..,,але він ...але він би навіть не ображався та як це була команда зверху...чистий довбодя...л....
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0
0
мы за динамо (киев)
04.07.2020 в 14:23
за цю сову в києві давно забули, так як ніколи особливо не бачили якоїсь її цінності. пересічна сова та й годі. яку там установку кому давав чи не давав хацкевич то вже в далекому минулому. а ось нинішнє каркання сови дає привід подумати чи це воно самостійно розчухує якісь свої фантомні болі чи це можливо дійсно якась чиясь установка. дивно шо воно ніяк не вгомониться.
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+2
0
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 14:14
Эта ситуация показывает игроков Динамо как стадо
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0
-2
Dr. House (Подолье)
04.07.2020 в 14:25
Вы знаете, я не очень доверяю словам самого Мораэса. Форвард он хороший, но с гнильцой.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
04.07.2020 в 14:32
Кому как не специалисту по остывающим анусам Dr. House - Просто Кваше,проктологу и гинекологу в одном лицеподнимать вопрос о гнили?
0
-1


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