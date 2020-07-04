Мораес: Хацкевич дал установку игрокам не жать мне руку

Форвард "Шахтер" Жуниор Мораес рассказал о том, как игроки "Динамо" не жали ему руку после его перехода в стан "горняков".

"Некоторые игроки мне потом позвонили и извинились. Они сказали, что у них было предматчевое собрание, на котором Хацкевич сказал им, чтобы они со мной не здоровались. Была такая установка. Возможно, таким способом хотели повлиять на мой психологический настрой, чтобы я расстроился и что-то сделал неправильно.

Если бы это было решение самих игроков, я бы очень разочаровался. Но так как это было указание свыше, я даже не расстроился. Даже обрадовался, что ребята потом позвонили мне и объяснили произошедшее. Это показало мне ту доброту и дружелюбность, которую ребята ко мне проявили, что наша дружба продолжается. Звонили и иностранные футболисты, и украинцы", – сказал Мораес в эфире "Вацко Live".