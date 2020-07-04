Динамо - Шахтёр: перед матчем. Студия UA-Футбол LIVE

UA-Футбол проводит прямую трансляцию накануне матча между "Динамо" и "Шахтёром". Журналист сайта Александр Рыженко пообщается с экспертами, известными украинскими тренерами Александром Севидовым и Александром Призетко о главных новостях накануне поединка. Гости проведут анализ стартовых составов команд, а также сделают прогноз на предстоящий поединок. Начало стрима в 19:00

Напомним, что сразу по окончании встречи вас ожидает ещё одна прямая трансляция, где будут подведены итоги поединка.