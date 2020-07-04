Динамо - Шахтёр: после матча. Студия UA-Футбол LIVE

В эфире Youtube-канала UA-Футбол прямая трансляция послематчевой студии по итогам поединка между "Динамо" и "Шахтёром". Александр Рыженко в прямом эфире обсуждает ключевые события противостояния с известными украинскими тренерами Александром Севидовым и Александром Призетко. Начало стрима в 21:30.