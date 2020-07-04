Миколенко: После трех поражений просто обязаны обыгрывать Шахтер

Фулбек "Динамо" Виталий Миколенко поделился ожиданиями перед игрой с "Шахтером".

"Вместе со всеми еще не готовлюсь. С момента травмы, которую я получил после матча с "Колосом", по прогнозам врачей на восстановление у меня было 14 дней. Вместе с медицинским персоналом прилагаю все усилия, чтобы успеть восстановиться к игре с "Шахтером", попасть в состав и помочь команде. Но сказать наверняка, удастся ли это, невозможно.

У "Шахтера" тоже будет мотивация играть на победу – наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над "Шахтером" для нас очень важна.

Если мы трижды им уступили в сезоне УПЛ, то в четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас", – сказал Миколенко официальному сайту клуба.