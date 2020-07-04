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Миколенко: После трех поражений просто обязаны обыгрывать Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Фулбек сам правда вряд ли сможет помочь своей команде

Миколенко: После трех поражений просто обязаны обыгрывать Шахтер
Новина українською

Фулбек "Динамо" Виталий Миколенко поделился ожиданиями перед игрой с "Шахтером".

"Вместе со всеми еще не готовлюсь. С момента травмы, которую я получил после матча с "Колосом", по прогнозам врачей на восстановление у меня было 14 дней. Вместе с медицинским персоналом прилагаю все усилия, чтобы успеть восстановиться к игре с "Шахтером", попасть в состав и помочь команде. Но сказать наверняка, удастся ли это, невозможно.

У "Шахтера" тоже будет мотивация играть на победу – наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над "Шахтером" для нас очень важна.

Если мы трижды им уступили в сезоне УПЛ, то в четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас", – сказал Миколенко официальному сайту клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виталий Миколенко
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Комментарии (4)
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pele-pele (Рио-де-Жанейро)
04.07.2020 в 15:37
Сказочник,смотри таблицу....Готовься,меньше трещи....
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+2
0
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 15:34
Не надто таких жертв. И побед любой ценой . Стабильность превыше всего ...))!!
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+2
-1
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 15:23
Парень, обязан тот кто сильнее. А тут... Смотри таблицу
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+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 15:21
Пусть победит сильнейший в честной борьбе.
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+3
0


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