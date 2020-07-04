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Луиш Каштру: В Шахтере приоритет - победа, но мы стараемся играть в красивый футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "горняков" рассказал о философии игры клуба

Луиш Каштру: В Шахтере приоритет - победа, но мы стараемся играть в красивый футбол
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями насчет философии "горняков".

"Когда вы приходите в клуб, важно понимать, что он собой представляет, какие цели и задачи стоят. "Шахтер" – клуб с очень четкой индивидуальностью и идеями. Люди, которые здесь работают, должны следовать этому. Это основа всего.

Тренеры могут меняться, но проект тот же. Мы знали, что нас ждет здесь. Это фантастика, потому что мы чувствовали, как все работают ради общих целей.

Конечно, результаты важны, но есть желание играть в привлекательный футбол. Мы должны доставлять удовольствие людям, которые смотрят наши матчи. В приоритете – победа, но мы стараемся ее ассоциировать с красивым футболом.

Мы хотим побеждать определенным образом, придерживаясь нашей философии. Также важно создать условия для роста и развития молодых футболистов. Такой метод способствует этому. Это проект "Шахтера", – рассказал Луиш Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
France Football
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