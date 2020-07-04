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Динамо - Шахтер. Степаненко открыл счет. ВИДЕО
Капитан "горняков" отметился голом на 30-й минуте
В матче 29-го тура киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".
Счет в матче открыл капитан "горняков" Тарас Степаненко - украинский хавбек поразил ворота Бойко на 30-й минуте встречи.
Этот забитый мяч стал первым в текущем сезоне чемпионата Украины для 30-летнего полузащитника.
Вашему вниманию видео гола Тараса
За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.
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04.07.2020 в 20:26
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