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Динамо - Шахтер. Степаненко открыл счет. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан "горняков" отметился голом на 30-й минуте

Динамо - Шахтер. Степаненко открыл счет. ВИДЕО
Новина українською

В матче 29-го тура киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

Счет в матче открыл капитан "горняков" Тарас Степаненко - украинский хавбек поразил ворота Бойко на 30-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал первым в текущем сезоне чемпионата Украины для 30-летнего полузащитника.

Вашему вниманию видео гола Тараса

За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (1)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 20:26
Степа молоток!
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