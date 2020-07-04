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Вспомнил молодость. Коноплянка поразил ворота Динамо из-за пределов штрафной. ВИДЕО
Евгений забил второй гол "Шахтера" в "украинском классическом"
В матче 29-го тура киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер" (0:2 - перерыв).
Второй гол "горняков" в этом поединке забил вингер Евгений Коноплянка. Игрок сборной Украины на 39-й минуте встречи сместился в центр и поразил дальний угол ворот голкипера "бело-синих" Дениса Бойко.
В текущем сезоне 30-летний Коноплянка принял участие в 14 матчах чемпионата Украины и забил 4 гола.
Вашему вниманию видео гола Коноплянки
За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.
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Комментарии (4)
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фанат71 (калуш)
04.07.2020 в 20:47
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Dimka26 (Чернигов)
04.07.2020 в 20:35
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simargl (Чернигов)
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 20:32
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