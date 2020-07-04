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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев забил, сколько смог, Донецк - сколько захотел. Динамо - Шахтёр 2:3

Премьер-лига
(2 голосов)

Четвёртая подряд победа "горняков" над "Динамо" в чемпионате Украины

Киев забил, сколько смог, Донецк - сколько захотел. Динамо - Шахтёр 2:3
UA-Футбол
Новина українською

Оба наставника удивили стартовыми составами. У киевлян почему-то в воротах оказался Бойко, а не Бущан, а в центре обороны вышли Кадири и молодой Сирота; на этот раз Пиварич, а не Караваев заменил травмированного Миколенко слева в обороне; Цыганков из-за повреждения не смог принять участие во встрече, поэтому на фланге полузащиты появился Цитаишвили; Русин вернулся в старт, а Шапаренко занял позицию центрхава. Луиш Каштру и вовсе выпустил полу-резервный состав. В воротах поединок провёл Трубин, а трио атакующих хавбеков составили Соломон, Антонио и Коноплянка. Удивила и линия обороны, где нашлось место дебютанту Витао в паре с Матвиенко (в центре), Додо и Болбату (фланговые).

Про первый тайм, если честно, писать много не хочется. Обе команды словно чувствовали, что нет никакой турнирной интриги в этом поединке. Хотя у "Динамо" сейчас идёт очень жаркая схватка за вторую строчку с "Зарёй" и "Десной". Отсутствие болельщиков по всем известным причинам только добавляло серости противостоянию.

Команды поочерёдно контролировали мяч и на стартовых минутах запомнились двумя неплохими моментами: у киевских ворот Бойко с большим трудом справился с мощным ударом Алана Патрика почти по центру; а на другой половине поля Цитаишвили получил время и пространство на правом полуфланге, но запутался, подавать на Буяльского или пробивать в "девятку" - в итоге не получилось ни то, ни другое.

А затем "Шахтёр" забил дважды. Оба гола пришли из центральной зоны. В первом случае феерил Степаненко: забрал мяч у Буяльского с Сидорчуком, после удара Болбата и рикошета от Тараса снаряд попал в стойку и сам же опорник первым же оказался на добивании. Вскоре второй гол забил Коноплянка, взяв мяч под любимую правую и зарядив под стойку.

Киев забил, сколько смог, Донецк - сколько захотел. Динамо - Шахтёр 2:3 - изображение 1

В перерыве Михайличенко снял Русина, переместив Вербича на его нелюбимую позицию в нападении. Это принесло практически молниеносный эффект: Цитаишвили выполнил подачу, Шапаренко пробил в Трубина, а Беньямин сыграл на опережение во вратарской "Шахтёра".

Тут же киевляне создали ещё несколько интересных моментов: Цитаишвили со средней дистанции перспективно пробивал, а неожиданный рикошет только добавил перца - рядом со стойкой. А де Пена с углового пытался закрутить сразу в рамку - чуть не попал.

Киев держал мяч, но нельзя сказать, что "Шахтёр" остановился. "Горняки" вроде бы контролировали ход матча, однако неожиданно пропустили второй: Сирота выдал удивительный заброс на де Пену, Карлосу оставалось просто перебросить Трубина, который ошибся с выходом из ворот.

Киев забил, сколько смог, Донецк - сколько захотел. Динамо - Шахтёр 2:3 - изображение 2

Интрига? Нет. Тайсон, выйдя на замену, одним из первых касаний сделал результативное действие: пока вся оборона "Динамо" смотрела за бразильцем, тот сделал разрезной пас на Алана Патрика, пробившего мимо Бойко.

У "Шахтёра" был ресурс для усиления со скамейки, у "Динамо" его не было. Поэтому минимальное преимущество дончан в счёте практически не осталяло вопросов, кто выиграет этот матч. "Бело-синие" забили сегодня дважды, но оба гола были больше подарком судьбы, в то время как "Шахтёр" на минимальных ресурсах одержал победу над на данный момент второй командой чемпионата.

Киев. НСК "Олимпийский"
Динамо - Шахтер 2:3
Голы: Беньямин Вербич 51, Карлос Де Пена 67 - Тарас Степаненко 31, Евгений Коноплянка 39, Алан Патрик 72
Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 74), Йосип Пиварич, Виталий Буяльский (Ибрагим Каргбо 84), Александр Сирота, Назарий Русин (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзёра
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко (Артём Бондаренко 77), Маркос Антонио, Жуниор Мораес (Фернандо 77), Евгений Коноплянка (Марлос 76), Манор Соломон (Тайсон 71), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Витао, Сергей Болбат (Маркиньос Сиприано 54), Додо
Предупреждения: Мохаммед Кадири 63 - Манор Соломон 17, Сергей Болбат 42, Тарас Степаненко 62
Удаление: Йосип Пиварич 90+2 (грубая игра)

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (87)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.07.2020 в 21:47
По ходу Суркіс в нас 3.14ДОР!!! Його дрючать 4 раз поспіль, а він задоволення від цього отримує раз не міняє нічого/нікого в своїй команді
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
04.07.2020 в 21:47
Легко и просто. И даже когда ДК "уперлось" - просто вышел Тайсон и всё решил.Что тут говорить? Если есть в Украине один футбольный клуб - то это не Динамо.
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.07.2020 в 21:47
А если бы судьи не тащили Динамо ( пенальти за игру головой и т д.) Где бы щас было Динамо?????? Какое место??
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:46
Шахтер в пляжном режиме и очень лениво взул в 4й раз буДКу..Лепота!
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0
0
avatar
фанат71 (калуш)
04.07.2020 в 21:41
Схоже, у Динамо ,не було мотиваціїї!!!
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:43
Конечно,зачем им 2е место
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
04.07.2020 в 21:41
Арановский опять в пользу Динамо судит с Вар
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+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.07.2020 в 21:40
Вторым составом.Динамо даже Коноплянка забивает.вратарь перенервничал Шахтера жаль
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+9
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
04.07.2020 в 21:39
Да и по игре можно сказать,что у Ворсклы есть хорошая возможность выиграть кубок.
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+9
0
avatar
Romerik (YNWA)
04.07.2020 в 21:43
Это только если не будет Циганкова и Миколенко... Даже в таком состоянии не думаю что ДК отдаст... Хотя все может быть...
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
04.07.2020 в 21:47
а у Ворсклы есть тренер с яйцами - Максимов.
+1
0
Крестоносец. (Полтава)
04.07.2020 в 21:38
Шахтер с победой!
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+10
0
ascent (Луксор)
04.07.2020 в 21:37
Ребров после Ференцвароша себе имя сделает и Европу сможет свалить (топ-чемпионат). а после Динамо (если вернется) - только в чемпионат Белоруссии... Оно ему надо?
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+7
0
аалекс ( Крым)
04.07.2020 в 21:37
После гола Де Пены показалось, что все-таки порешали Ахметов с Суркисом на счет ЛЧ, но вышел Тайсон и все стало на свои места. Горняков с заслуженной победой, в этом сезоне Динамо для них не соперник.Борьба за серебро обещает быть очень интересной.
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+7
0
V.Dem (Kyiv)
04.07.2020 в 21:37
Тракторісти і шахтьори знову принизили стратега Суркіса та тактика Михайличенка. Але, схоже, ні стратег, ні тактик висновків не зроблять, бо їм подобається жити і мислити глибоким совком.
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+5
0
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 21:37
Слава Богу Шахтер не бил пенальти
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+6
0
Матч Футболович
04.07.2020 в 21:42
100%, иначе бы дырявые вопели что это не они дно
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+1
-1
Крестоносец. (Полтава)
04.07.2020 в 21:36
Шахтер без какой-либо мотивации на одной ноге побеждает киевскую помойку :)
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+9
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:38
На левой ноге и так...нехотя..пнул Днонамо
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+8
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.07.2020 в 21:36
ШД-ЧЕМПИОН!!! Всем споки!!!
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+7
-1
Trztrqtr (Украина)
04.07.2020 в 21:36
Да, слово любителям киевского футбола. Что там по поводу "ДК играет не хуже, но кроты все купили"? Да кротячье войско вышло вообще на пузе валяться, никто бороться и бежать не хотел, а для Киева матч чести. И что я увидел? Очередной вынос вперед ногами? Кротам скоро можно будет вдесятером таким успехом начинать, все равно будет победа. И после этого кто-то будет верещать что ДК ничем не уступает кротам? Смешные:)
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+9
-2
Po4eson (Одесса)
04.07.2020 в 21:41
Минус не туда отправил (((
Ответить
0
-1
Trztrqtr (Украина)
04.07.2020 в 21:43
Ничего страшного, минусов будет много, в частности от тех кому возразить нечего, но озабоченность, граничащую с возмущением, выразить нужно:)
+1
-1
Матч Футболович
04.07.2020 в 21:35
как то буднично и легко в очередной раз натянули дырку. Если бы не школьник в рамке, то дырявые бы и гола не забили. Шахта на классе просто, разобрала на запчасти.Трубину ещё оооой как рано первым номером в Шахтёре. Два гола и интрига которой не должно было быть и близко - абсолютно его "заслуга".
Ответить
+11
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:39
Да,стоял бы Пятов-обули бы Дырку вообще без проблем.
Ответить
+5
-1
Григорий Листопадов
04.07.2020 в 21:44
Пятов тоже такие бульбы пускает,а парнишка молод ещё.
0
0
Григорий Листопадов
04.07.2020 в 21:35
На сей раз после свистка улыбался Вербич. Интересно,видел ли это Михайличенко?
Ответить
+10
-1
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scorpius (Ck)
04.07.2020 в 21:39
Не просто улыбался, а тупо ржал. Зрада?
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+5
0
Po4eson (Одесса)
04.07.2020 в 21:42
Зрадная
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 21:40
Ставка сыграла наверное))))
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+4
0
Алекс1955 (Донецк)
04.07.2020 в 21:46
Там на ничьей заработать можно было больше. Ну и так, в случае выигрыша ДК заработали бы меньше.
0
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
04.07.2020 в 21:34
Пятый матч подряд Де Пена усиливает игру ,он что не в состоянии полный матч сыграть но Миха сначала должен все провалить ,а потом попытаться спасти игру.
Ответить
+7
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:34
Кротобратия, с победой! Загнали в очередной раз собаку в буДКу Что там бакасса,живой?
Ответить
+12
-1
Матч Футболович
04.07.2020 в 21:37
не отвлекай бокасика, у них 69 с анонимусом)))
Ответить
+5
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:40
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
04.07.2020 в 21:42
Там где-то еще Квашин и Бандитыч на подходе. Намечается свингер-пати
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.07.2020 в 21:43
+3
0
Power1 (Донецк)
04.07.2020 в 21:33
От Шахтера получить не зазорно, только дырочка стала побольше!
Ответить
+11
-1
avatar
hec (Луганск)
04.07.2020 в 21:32
По игре только Де Пене что-то нужно было. Остальным пох. А счастливое лицо Вербича после финального свистка? Все устроило? Положительный результат?
Ответить
+7
-2
mvgenchev1 (Запорожье)
04.07.2020 в 21:32
Ну что, у Зари и Десны появились реальные шансы на серебро?
Ответить
+11
-1
Fontango (Kharkov)
04.07.2020 в 21:32
ну хоть позорно не просрали.... и то успех!
Ответить
+10
-1
Матч Футболович
04.07.2020 в 21:39
спасибо Трубину, надеюсь мороженное парню занесут)) пиво ещё по паспорту не продадут)
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+5
0
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tolina-ystas (Краматорск)
04.07.2020 в 21:31
Тест
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.07.2020 в 21:31
враховуючи кадрову катастрофу, ДК зіграло дуже гідно імхо
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0
-7
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Romerik (YNWA)
04.07.2020 в 21:38
Ну в нас з тобою дуже різні поняття гідної гри напевно. В ДК не було Миколенко, Циганкова і Шабанова. ШД випустив Вітао, прости господи Трубіна і Болбат з Конопльою. Нічого гідного не бачу в грі, крім фактора Сироти, і останньої соломинки Лесика в вигляді Де Пени. Чувак так вчипився в цей варінт нападу, шо більше в нього немає других варіантів на другий тайм. І коли Пена перестане забивати от так, тоді Лесика і попруть... Бо гри НОЛЬ...
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tolina-ystas (Краматорск)
04.07.2020 в 21:31
Игра порадовала ,что прошла без всяких неспортивных эксцессов.Нет инициаторов всех провокаций гармаша и хачика и команды просто играют в футбол без всякой грязи.Счёт мог быть и каким то другим.
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+3
-1
Po4eson (Одесса)
04.07.2020 в 21:31
Ха ха ха. Вот он и статус кво.
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+4
0
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Hugo64 (PARIS)
04.07.2020 в 21:30
опять Леша будет подстматривать не празднуют ли судьи проигрыш ДК-а вдруг улыбнутся
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+10
0
Bambula1986 (Тернопіль)
04.07.2020 в 21:31
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+3
0
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 21:30
А вот теперь если Десна или Заря выигрывает 4 оставшихся матча, то занимает 2 место . Интрига...
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+5
-1
ascent (Луксор)
04.07.2020 в 21:32
Такого не может быть даже теоретически!
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0
-3
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 21:36
Даже практически очень легко. Зоре немного полегче у них ДК, а у Десны ШД... но и там и там реально брать победу и все решит очная встреча. Хотя по пути будут мешать судьи.
+3
0
ascent (Луксор)
04.07.2020 в 21:40
Заря и Десна играют последний тур между собой, поэтому они не могут выиграть по 4 игры!
0
-1
ascent (Луксор)
04.07.2020 в 21:44
или прочел как и...
0
0
Dimka26 (Чернигов)
04.07.2020 в 21:35
Не обязательно. Можно и меньше. Не факт, что Динамо выиграет все оставшиеся матчи.
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+2
0
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 21:38
У ДК тогда большие шансы закончить на 4 месте... завтра посмотрим ...
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
04.07.2020 в 21:41
у ДК реальный шанс опуститься на 4 место может уже завтра.
+1
0
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scorpius (Ck)
04.07.2020 в 21:29
Четыре из четырех... Страйк!!
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+7
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:35
Ахметов купил ФК ДК!
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+5
0
ZnG (Макеевка)
04.07.2020 в 21:29
Как бы Динамо плохо не играло. Все равно будет на втором месте. По игре максимум третье. Самая большая проблема у Динамо последние лет 15 это вратарь.
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+1
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.07.2020 в 21:32
Ты что куришь?
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+4
0
Po4eson (Одесса)
04.07.2020 в 21:33
Суркис и тренеры "Самая большая проблема"
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+7
0
Матч Футболович
04.07.2020 в 21:47
самая большая проблема - абсолютное не понимание системы и перспектив, нулёвый совковый менеджмент. Конспекты не работают, уровень так опустился, что даже карманные судьи не могут вытащить это дно на хотя бы второе, нужно беспредельно тянуть как с Колосом.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
04.07.2020 в 21:29
Можна сказати що четверта команда чемпіонату змогла дати бій чемпіону, але чемпіон є чемпіон і клас є клас. Все по ділу.
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+12
0
C_Ballack (Днепр)
04.07.2020 в 21:29
Если бы не счёт, то матч очень скучный. Лидер без проблем разобрался с крепким середняком....
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+13
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.07.2020 в 21:31
+ засыпающий комментатор)))
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+7
-1
аалекс ( Крым)
04.07.2020 в 21:40
На счет крепкого - это шутка?
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
04.07.2020 в 21:29
Трубин после 1 гола наделал в штаны поэтому и пропустил и 2 гол --он помог ДК сравнять счёт но команда была с не согластна забили 3
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+9
0
Bambula1986 (Тернопіль)
04.07.2020 в 21:29
Шахтар браво, чітко на розслабоні. Динамо дно.
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+13
0
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фанат71 (калуш)
04.07.2020 в 21:29
Взагалі,не знаю,за що їм гроші платять !! Мали землю гризти,а вони х забили на гру!!
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+11
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
04.07.2020 в 21:34
Напевно за це й платятьщоб прогиналися й радували сєпарів. Треба гнать Сурка. Слішком много совпадєнійзнищують українські клубимєхмєтка там кончає від такого
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0
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.07.2020 в 21:27
Не напрягаясь, хотя Трубин мочил!!!
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+12
0
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scorpius (Ck)
04.07.2020 в 21:31
Трубин напрягался за две команды
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+7
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.07.2020 в 21:35
+1
0
Trztrqtr (Украина)
04.07.2020 в 21:27
Бокассыч, выходи, черт смэрдючий. Прокомментируй очередное дежавю, когда даже немативированные кроты делают что хотят в цитадели украинского футбола. Или опять уйдешь в молчанку?:)
Ответить
+13
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:27
Он сейчас бухает
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+7
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.07.2020 в 21:29
Не, он пойдёт секасом с Др.дом заниматся
Ответить
+6
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.07.2020 в 21:29
Не, он пойдёт секасом с Др.дом заниматся
Ответить
+4
-1
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Romerik (YNWA)
04.07.2020 в 21:25
Короткі висновки по грі: Шахтар таке враження, що скільки б ДК не забило, коли треба то просто трохи надавлює і гол. Трубін ще дуже сирий для основи команди. Каштру надіюсь все більше в кінці сезону буде випускати українців. По ДК: треба награвати Сироту в парі з Поповим, і через пару років буде сильна пара захисту. І треба верстати Реброва, і щось мені підказує, що він не просто так приїхав додому. Бо навіть вболівальники ДК думаю будуть згодні, що ДК не забило б, якби не начудив трубін. Хотя другий гол да, то заслуга ДК. P.S: червона по ділу..
Ответить
+9
0
alex.belogubko (одесса)
04.07.2020 в 21:31
Ребров в ДК не вернёться пока там Суркис и зачем ему идти и позориться за эти копейки
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+4
0
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Romerik (YNWA)
04.07.2020 в 21:40
А я думаю что пойдет... Суркис не отвергал такой вариан, Ребров тоже. Почему бы и нет...
0
0
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Карикатурист (Білозерське)
04.07.2020 в 21:45
Ребров чекав що Вакула з'явиться в "Шахтаря". Може взагалі у гірників собі підсилення придивлявся до Угорщини
0
0
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scorpius (Ck)
04.07.2020 в 21:35
Второй гол то неразбериха молодых Витао и Трубина, Хотя Де Пена исполнил шикарно
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0
0
dmitroj88
04.07.2020 в 21:24
Клятий Ахметов! Простимулировал Шахтер против Динамо, куда смотрит ФФУ, УПЛ, УЕФА и ФИФА. НУЖНО ИДТИ В ЛОЗАННУ!!!!!
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+15
0
Power1 (Донецк)
04.07.2020 в 21:26
Ответить
+7
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.07.2020 в 21:28
Та вообще,обнаглел
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+8
0
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Romerik (YNWA)
04.07.2020 в 21:48
Ну шутки шутками, но говорят что в игроков двойные премиальные за каждую победу после завоевания чемпионства. Чтоб так сказать был стимул побеждать и в никому не нужных играх. Так что в любой шутке есть доля правды
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0
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