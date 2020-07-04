Киев забил, сколько смог, Донецк - сколько захотел. Динамо - Шахтёр 2:3

Оба наставника удивили стартовыми составами. У киевлян почему-то в воротах оказался Бойко, а не Бущан, а в центре обороны вышли Кадири и молодой Сирота; на этот раз Пиварич, а не Караваев заменил травмированного Миколенко слева в обороне; Цыганков из-за повреждения не смог принять участие во встрече, поэтому на фланге полузащиты появился Цитаишвили; Русин вернулся в старт, а Шапаренко занял позицию центрхава. Луиш Каштру и вовсе выпустил полу-резервный состав. В воротах поединок провёл Трубин, а трио атакующих хавбеков составили Соломон, Антонио и Коноплянка. Удивила и линия обороны, где нашлось место дебютанту Витао в паре с Матвиенко (в центре), Додо и Болбату (фланговые).

Про первый тайм, если честно, писать много не хочется. Обе команды словно чувствовали, что нет никакой турнирной интриги в этом поединке. Хотя у "Динамо" сейчас идёт очень жаркая схватка за вторую строчку с "Зарёй" и "Десной". Отсутствие болельщиков по всем известным причинам только добавляло серости противостоянию.

Команды поочерёдно контролировали мяч и на стартовых минутах запомнились двумя неплохими моментами: у киевских ворот Бойко с большим трудом справился с мощным ударом Алана Патрика почти по центру; а на другой половине поля Цитаишвили получил время и пространство на правом полуфланге, но запутался, подавать на Буяльского или пробивать в "девятку" - в итоге не получилось ни то, ни другое.

А затем "Шахтёр" забил дважды. Оба гола пришли из центральной зоны. В первом случае феерил Степаненко: забрал мяч у Буяльского с Сидорчуком, после удара Болбата и рикошета от Тараса снаряд попал в стойку и сам же опорник первым же оказался на добивании. Вскоре второй гол забил Коноплянка, взяв мяч под любимую правую и зарядив под стойку.

В перерыве Михайличенко снял Русина, переместив Вербича на его нелюбимую позицию в нападении. Это принесло практически молниеносный эффект: Цитаишвили выполнил подачу, Шапаренко пробил в Трубина, а Беньямин сыграл на опережение во вратарской "Шахтёра".

Тут же киевляне создали ещё несколько интересных моментов: Цитаишвили со средней дистанции перспективно пробивал, а неожиданный рикошет только добавил перца - рядом со стойкой. А де Пена с углового пытался закрутить сразу в рамку - чуть не попал.

Киев держал мяч, но нельзя сказать, что "Шахтёр" остановился. "Горняки" вроде бы контролировали ход матча, однако неожиданно пропустили второй: Сирота выдал удивительный заброс на де Пену, Карлосу оставалось просто перебросить Трубина, который ошибся с выходом из ворот.

Интрига? Нет. Тайсон, выйдя на замену, одним из первых касаний сделал результативное действие: пока вся оборона "Динамо" смотрела за бразильцем, тот сделал разрезной пас на Алана Патрика, пробившего мимо Бойко.

У "Шахтёра" был ресурс для усиления со скамейки, у "Динамо" его не было. Поэтому минимальное преимущество дончан в счёте практически не осталяло вопросов, кто выиграет этот матч. "Бело-синие" забили сегодня дважды, но оба гола были больше подарком судьбы, в то время как "Шахтёр" на минимальных ресурсах одержал победу над на данный момент второй командой чемпионата.

Киев. НСК "Олимпийский"

Динамо - Шахтер 2:3

Голы: Беньямин Вербич 51, Карлос Де Пена 67 - Тарас Степаненко 31, Евгений Коноплянка 39, Алан Патрик 72

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 74), Йосип Пиварич, Виталий Буяльский (Ибрагим Каргбо 84), Александр Сирота, Назарий Русин (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзёра

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко (Артём Бондаренко 77), Маркос Антонио, Жуниор Мораес (Фернандо 77), Евгений Коноплянка (Марлос 76), Манор Соломон (Тайсон 71), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Витао, Сергей Болбат (Маркиньос Сиприано 54), Додо

Предупреждения: Мохаммед Кадири 63 - Манор Соломон 17, Сергей Болбат 42, Тарас Степаненко 62

Удаление: Йосип Пиварич 90+2 (грубая игра)