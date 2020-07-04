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Сирота со своей половины закинул мяч на ход, де Пена эффектно перекинул Трубина. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

28-летний уругваец забил второй гол "Динамо" в матче с "Шахтером"

Сирота со своей половины закинул мяч на ход, де Пена эффектно перекинул Трубина. ВИДЕО
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В матче 29-го тура киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер" (2:3 - второй тайм).

На 67-й минуте встречи "бело-синие" сравняли счет - 2:2. Молодой защитник Александр Сирота сделал длинную передачу на ход Карлосу де Пене со своей половины поля, голкипер "горняков" Анатолий Трубин вышел с ворот, а уругвайский вингер без проблем перекинул вратаря.

Вашему вниманию видео гола Карлоса де Пены

За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Карлос де Пена Анатолий Трубин Александр Сирота
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Комментарии (1)
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Григорий Листопадов
04.07.2020 в 21:39
Всё,Сирота - лучший игрок июля!
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