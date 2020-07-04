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Сирота со своей половины закинул мяч на ход, де Пена эффектно перекинул Трубина. ВИДЕО
28-летний уругваец забил второй гол "Динамо" в матче с "Шахтером"
В матче 29-го тура киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер" (2:3 - второй тайм).
На 67-й минуте встречи "бело-синие" сравняли счет - 2:2. Молодой защитник Александр Сирота сделал длинную передачу на ход Карлосу де Пене со своей половины поля, голкипер "горняков" Анатолий Трубин вышел с ворот, а уругвайский вингер без проблем перекинул вратаря.
Вашему вниманию видео гола Карлоса де Пены
За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.
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Комментарии (1)
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Григорий Листопадов
04.07.2020 в 21:39
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