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Грядут перемены? Сергей Ребров посетил матч Динамо - Шахтер

Премьер-лига
(3 голосов)

Главный тренер "Ференцвароша" смотрел с трибун за "украинским классическим"

Грядут перемены? Сергей Ребров посетил матч Динамо - Шахтер
Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" 2:3.

"Украинское классическое" посетил экс-наставник "бело-синих", а ныне главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров.

Напомним, украинский специалист возглавлял тренерский штаб "Динамо" с 2014-го по 2017 год. Под руководством Реброва киевский клуб дважды стал чемпионом Украины - в сезонах 2014/15 и 2015/16.

Венгерский клуб 42-летний Ребров принял в 22-го августа 2018-го года. С "Ферецварошом" украинец выиграл чемпионство два сезона подряд.

Грядут перемены? Сергей Ребров посетил матч Динамо - Шахтер - изображение 1
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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (4)
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Карикатурист (Білозерське)
04.07.2020 в 21:43
Чекав що Вакула з'явиться в "Шахтаря". Може взагалі у гірників собі підсилення придивлявся до Угорщини
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0
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 21:48
Он такой, он мог... а вдруг Де Пену выкупить хочет ))??
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0
0
ascent (Луксор)
04.07.2020 в 21:31
Пришел еще раз убедиться, что не ошибся когда ушел...
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+3
-1
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 21:28
Оно ему надо ?!!!... просто пришёл посмотреть
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+4
-1


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