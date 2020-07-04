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Грядут перемены? Сергей Ребров посетил матч Динамо - Шахтер
Главный тренер "Ференцвароша" смотрел с трибун за "украинским классическим"
В матче 29-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" 2:3.
"Украинское классическое" посетил экс-наставник "бело-синих", а ныне главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров.
Напомним, украинский специалист возглавлял тренерский штаб "Динамо" с 2014-го по 2017 год. Под руководством Реброва киевский клуб дважды стал чемпионом Украины - в сезонах 2014/15 и 2015/16.
Венгерский клуб 42-летний Ребров принял в 22-го августа 2018-го года. С "Ферецварошом" украинец выиграл чемпионство два сезона подряд.
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Комментарии (4)
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Карикатурист (Білозерське)
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