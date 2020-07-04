Алексей Михайличенко: После матча я и президент сказали ребятам, что перед финалом надо забыть эту игру

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 29-го тура УПЛ.

- Конечно, все понимали, какая это была важная игра. Не только игра, но и важные на кону стояли очки. Поэтому давление, волнение за результат имели место. Легче играть в спокойном состоянии. Поэтому первый тайм не вышел, не сыграли в свой футбол, было большое волнение за результат. Полностью проиграли первый тайм, пропустив дважды.

После перерыва начали играть так, как нужно было. Было желание, настроение, хотя не скажу, что в первом тайме его, - настроения, - не было. Было волнение, которое нам мешало. Сравняв счет, играли на победу, но не справились в защите и пропустили еще. Остались вдесятером, "Шахтер", как и подобает хорошим командам, контролировал матч и довел его до победы.

- Что вы сказали своим игрокам в перерыве?

- Постарался их успокоить. Напряжение парит в воздухе, это заметно. Важно каждое очко, да еще и матч с принципиальным соперником, который может варьировать составом и играет без напряжения. Хотел успокоить игроков, чтобы они сыграли так, как умеют. Чтобы не волновались относительно счета, ведь если можно пропустить за 45 минут дважды, то можно дважды и забить. Так и случилось, жаль, что пропустили в третий раз. Хотя при счете 2:2 играли на победу, это хорошее качество, надо биться до конца.

Но мы очень усугубили свое положение. Но еще в чемпионате три матча и все будет зависеть от нас. После игры я и Игорь Михайлович сказали ребятам, что надо забыть эту игру перед финалом Кубка. Надо быть злыми, но забыть. Время такое, что нужно быстро восстанавливаться от матча к матчу.

- Почему вы убрали с поля Цитаишвили?

- Заметно было, что он набегался. И, конечно, вышел Тайсон - с той стороны могло быть больше остроты. А Караваев в обороне мог сыграть продуктивно.

- Есть ли шансы на финал Кубка вернуть кого-то из отсутствующих защитников и приблизить вид обороны к оптимальному?

- Надеюсь, что Миколенко восстановится. Насчет Попова не могу сказать, но шансы у него тоже есть.