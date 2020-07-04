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Алексей Михайличенко: После матча я и президент сказали ребятам, что перед финалом надо забыть эту игру

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Динамо" подвел итоги поражения киевлян в "украинском классическом"

Алексей Михайличенко: После матча я и президент сказали ребятам, что перед финалом надо забыть эту игру
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 29-го тура УПЛ.

- Конечно, все понимали, какая это была важная игра. Не только игра, но и важные на кону стояли очки. Поэтому давление, волнение за результат имели место. Легче играть в спокойном состоянии. Поэтому первый тайм не вышел, не сыграли в свой футбол, было большое волнение за результат. Полностью проиграли первый тайм, пропустив дважды.

После перерыва начали играть так, как нужно было. Было желание, настроение, хотя не скажу, что в первом тайме его, - настроения, - не было. Было волнение, которое нам мешало. Сравняв счет, играли на победу, но не справились в защите и пропустили еще. Остались вдесятером, "Шахтер", как и подобает хорошим командам, контролировал матч и довел его до победы.

- Что вы сказали своим игрокам в перерыве?

- Постарался их успокоить. Напряжение парит в воздухе, это заметно. Важно каждое очко, да еще и матч с принципиальным соперником, который может варьировать составом и играет без напряжения. Хотел успокоить игроков, чтобы они сыграли так, как умеют. Чтобы не волновались относительно счета, ведь если можно пропустить за 45 минут дважды, то можно дважды и забить. Так и случилось, жаль, что пропустили в третий раз. Хотя при счете 2:2 играли на победу, это хорошее качество, надо биться до конца.

Но мы очень усугубили свое положение. Но еще в чемпионате три матча и все будет зависеть от нас. После игры я и Игорь Михайлович сказали ребятам, что надо забыть эту игру перед финалом Кубка. Надо быть злыми, но забыть. Время такое, что нужно быстро восстанавливаться от матча к матчу.

- Почему вы убрали с поля Цитаишвили?

- Заметно было, что он набегался. И, конечно, вышел Тайсон - с той стороны могло быть больше остроты. А Караваев в обороне мог сыграть продуктивно.

- Есть ли шансы на финал Кубка вернуть кого-то из отсутствующих защитников и приблизить вид обороны к оптимальному?

- Надеюсь, что Миколенко восстановится. Насчет Попова не могу сказать, но шансы у него тоже есть.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (18)
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Футбольный спам (Киев)
04.07.2020 в 23:40
В Динамо в каждой игре играют 9 из 11, а двое как правило привозят голы или отбывают номер и тут задаешься, вопрос кто здесь жертва тренер которому подсовывпбт таких игроков или презедент клуба который выбрасывает деньги на ветер... Но точно можно сказать, что болельщики жертвы 100%
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0
0
alex.belogubko (одесса)
04.07.2020 в 23:37
они и Ворсклу бояться
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0
0
Карбид (Ник)
04.07.2020 в 23:14
Правильно. Забудьте. Не ваш уровень, нечего и расстраиваться. Вот Ворскла плюс минус по плечу.
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+3
0
vgolovan (полтава)
04.07.2020 в 23:12
ему нужно забыть дорогу на роботу
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+2
0
Футбольный спам (Киев)
04.07.2020 в 22:44
Золотые слова!!! Новая философия динамо - все забывать))
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+2
0
Po4eson (Одесса)
04.07.2020 в 23:37
Так всего на пол шишки... Это ж не как в немецком фильме... Понять, простить, сглотнуть и ... дальше... новые приключения
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0
0
Neverhood (Харьков)
04.07.2020 в 22:43
Та тут не только эту игру надо забывать, а весь сезон :))
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+1
0
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фанат71 (калуш)
04.07.2020 в 22:39
А може він ,перед грою,це сказав?А не після))))
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 22:35
Конечный оптимист ... от вас теперь вообще ничего не зависит. Еще в игре с Зарей можно что-то поправить , но четыре победы Десны похоронят все надежды ... а как оно будет х.з. ... наблюдаем за интригой.
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+1
-1
Карбид (Ник)
04.07.2020 в 23:22
Также как и 4 победы Зари.
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0
0
Геродот (Винница)
04.07.2020 в 22:17
С такой игрой можно и кубок не взять. Ворскла сейчас на ходу, хлопцы рубятся в чемпионате. Интересно, что будет, если Динамо не возьмет кубок?
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+5
0
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 22:36
И как бонус займёт 4 место ?
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+1
-1
vituynia (Черкассы)
04.07.2020 в 22:46
Ну, думаю Кубок скорее всего возьмут, а с Михайличенком, Суркис после этого продлит контракт лет на 10. А если не возьмут, скажут нужно забыть эту игру, делов то.
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+3
0
Карбид (Ник)
04.07.2020 в 23:16
Будут в пульке за 5 место в ЕК сражаться.
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+1
0
Григорий Листопадов
04.07.2020 в 22:17
Я сказал,перед финалом надо забыть,как надо играть.Нет,он эту игру не смотрел,первый тайм проиграли,а во втором как вы играли? Посмотри,Лешенька, игру в записи.
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+5
-1
Damien (Kyiv)
04.07.2020 в 22:14
"После перерыва начали играть так, как нужно было.." СЕРЬЕЗНО? ЭТО ТАК И БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО?
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+8
0
Unselfish (Белая Церковь )
04.07.2020 в 22:11
М-да, предел мечтаний Динамо, победа в кубке...
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+8
0
avatar
Инспектор ( )
04.07.2020 в 22:09
Выбрали себе манеру поведения - забыть....
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+11
0


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