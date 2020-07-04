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Снова акция в поддержку сов? Дрон скинул игрушки на поле в начале матча Динамо - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

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Снова акция в поддержку сов? Дрон скинул игрушки на поле в начале матча Динамо - Шахтер
Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3.

В начале встречи случился необычный эпизод - арбитр поединка Виталий Романов приостановил матч из-за появления на газоне стадиона посторонних предметов. Дрон скинул на футбольное поле мягкие игрушки, а именно игрушечных сов.

Снова акция в поддержку сов? Дрон скинул игрушки на поле в начале матча Динамо - Шахтер - изображение 1
Игрушки с газона убирали игроки "горняков" - защитник Витао и голкипер Трубин.
Снова акция в поддержку сов? Дрон скинул игрушки на поле в начале матча Динамо - Шахтер - изображение 2

Видео эпизода

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (2)
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vasa pupkis (Киев)
04.07.2020 в 23:04
Свиней бы скинули. Всё бы стало понятно. Расисты ванючие
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+4
-2
Лекарь (село Дарница)
04.07.2020 в 23:12
Вы не любите свиней?
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