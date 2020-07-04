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Снова акция в поддержку сов? Дрон скинул игрушки на поле в начале матча Динамо - Шахтер
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В матче 29-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3.
В начале встречи случился необычный эпизод - арбитр поединка Виталий Романов приостановил матч из-за появления на газоне стадиона посторонних предметов. Дрон скинул на футбольное поле мягкие игрушки, а именно игрушечных сов.
Игрушки с газона убирали игроки "горняков" - защитник Витао и голкипер Трубин.
Видео эпизода
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Комментарии (2)
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vasa pupkis (Киев)
04.07.2020 в 23:04
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Лекарь (село Дарница)
04.07.2020 в 23:12
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