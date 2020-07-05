У меня есть мечта. Версия болельщика Динамо

У меня есть мечта…

... что однажды киевское "Динамо" вернется на уровень, на котором сможет играть хорошо дольше, чем 15-20 минут. В текущем сезоне это, к сожалению, не так. Все началось с победного матча за Суперкубок, где киевляне по делу уступали почти весь матч, но вырвали победу в последние 10 минут. Тогда хотелось верить, что это характер. Оказалось - тенденция.

В Лиге Европы против "Мальме" и "Копенгагена" мы увидели то же самое - "Динамо" могло стереть соперника в порошок на отрезке в пару десятков минут, а затем не менее феерично слить все до основания. В итоге слились настолько, что впервые со времен "Стока" не вышли даже из группы ЛЕ.

Карантин ничего не поменял - такое же фрагментарное "Динамо" играло с "Зарей" и едва успело спастись после провальных первых 60 минут. А вот уже с "Десной" не повезло - плохие отрезки перевесили. И сегодня снова то же самое - 20 минут команда играет, а остальные 70 отбывает номер.

У меня есть мечта…

… что игроки киевского "Динамо" перестанут деградировать в первой команде. Вы помните, каким приехал в Украину Вербич? Как неудержимо он пер по своему левому флангу? Как заводил партнеров и забивал важные мячи? Так вот, сегодня - это уже половина того Беньямина, который приехал из Дании. На классе и за счет слабости оппонентов он еще забивает, но давно перестал прогрессировать. Хуже того, пошла медленная деградация.

Про остальных и говорить нечего. Возьмите хотя бы Николая Шапаренко - да он в 18 лет, едва поднявшись из молодежки, уже был готов играть против "Лацио". А сегодня, когда ему 21, не готов к "Десне". Уважаемые тренеры, что вы сделали с парнем, что он с такими задатками пошел не вверх, а вниз? Тот же самый вопрос по Шепелеву - а он точно не может играть лучше? Или вот Дуэлунд? А то у нас и Яремчук не мог, а как оказалось, он вполне себе топ даже в Лиге Европы, и в Серии А его не прочь купить лучшие клубы.

У меня есть мечта…

… что за киевское "Динамо" перестанут выходить персонажи, откровенно не готовые к высокому уровню. В свое время Александр Хацкевич поставил в центр нападения опорного хава Дениса Гармаша - и даже тот смотрелся на острие выгоднее Русина и Беседина. Сегодня Артем дисквалифицирован, но Русин-то есть. И регулярно выходит с единственной миссией: чтобы посреди игры его сняли, вышел Де Пена, и команда наконец пошла в атаку.

Из той же оперы Александр Караваев, который в Киеве бесполезен что в полузащите, что в обороне; Александр Андриевский, которого Михайличенко взялся использовать где-то между флангом и опорной зоной, в итоге создав дискомфорт команде и там, и там; ну а про африканцев вообще молчу. У меня есть мечта, чтобы человек, привезший в Киев Мохаммеда Кадири, больше не подходил к офису клуба на километр.

У меня есть мечта…

… что тренеры "Динамо" перестанут выпускать талантливую молодежь, только если кто-то сломался. Ну нельзя так обходиться со своими парнями, тем более в кризис. Получил травму Пиварич - вышел Миколенко - вытеснил Пиварича. И ноль выводов.

Дальше то же самое с Поповым - вся страна орала Михайличенко, мол, ну попробуй наконец парня. Он ждал, ждал - потом вылетел Бурда, вышел Денис и выбил "Шахтер" из Кубка. Думаете, хоть тут у тренеров что-то щелкнуло? Как бы не так. Цитаишвили просидел почти весь сезон, пока не сломался Цыганков. Теперь вот Сирота. Еще немного, а молодежь будет специально травмировать основу, чтобы получить шанс. Иначе в "Динамо" это не работает.

У меня есть мечта…

… что "Динамо", двукратный обладатель Кубка Кубков и полуфиналист ЛЧ, не будет собирать у себя клиентов Селюка. Серьезный клуб обязан полагаться на свой скаутский отдел, а не тыкать пальцем в небо, подписывая аматоров.

У меня нет претензий к Каргбо и Бенито - парни зарабатывают на хлеб, как умеют. Но почему они в Киеве, а не в аутсайдере чемпионата Молдовы? Или "Динамо" собирается в ближайшие годы бороться за выживание? Футбол высоких достижений требует таких же трат. 25-30 млн евро, которые сегодня тратит Суркис, явно не космос, но их вполне достаточно, дабы собрать боевитый состав и забыть про "селюков". Если, конечно, все делать профессионально.

У меня есть мечта…

… что профессионалы в "Динамо" однажды все-таки появятся. Что клуб обретет стратегию и будет ей следовать много лет, как "Шахтер" со своим бразильским вектором. Что больше не будет шараханья - то мы подписываем трех бразильцев, то рыщем в Дании, то вообще берем любителей из Африки.

Профессионалы нужны на каждом посту. Не может один человек делать все, это бред. Смысл руководства - в делегировании полномочий правильным людям. Или неправильным, но тогда это плохое руководство. Помогать бывшим легендам "Динамо" - это романтично, но футболист, скаут и тренер - это совершенно разные профессии. Тот, кто был хорош в одной из них, совершенно необязательно будет силен и в другой. Вспомните хотя бы Марадону-тренера. "Динамо" нужны не "сердца", а профессионалы с четкой стратегией, пониманием принципов современного футбола и положительным опытом на должности, которую будут занимать.

У меня есть мечта…

… что тренеры киевского "Динамо" перестанут спихивать свои косяки на обилие бразильцев у конкурента, и смех из судейской раздевалки. Просто потому, уважаемый Алексей Михайличенко, что апеллировать к национальности в 21 веке - моветон. И еще потому, что не стоит подслушивать у двери судейской раздевалки, когда там бригада Кати Монзуль - три молодых женщины. Это как-то стыдно.

Пока Киев тренировал Сергей Ребров, то он не апеллировал, а делал свою работу. И вся страна это видела - даже в трудные, кризисные времена "Динамо" прогрессировало, достойно выглядело в Европе, на равных конкурировало с "Шахтером" дома. Потому что у того тренерского штаба были идеи. А у последующих - только оправдания.

У меня есть мечта…

… что тренером "Динамо" однажды станет не Ребров - дайте Станиславовичу идти своей дорогой, он заслужил, - а человек, который будет выбран за свой профессионализм, а не по причине удобности для руководства.

И вот он, этот человек, не будет жаловаться на бразильцев, не станет менять Цитаишвили на Караваева в ситуации, когда надо любой ценой забить гол, и вдобавок найдет способ атаковать не только пространство, как в лихие 90-е, но и плотную оборону, как это делает весь мир уже 20 лет. И при нем "Динамо" научится забивать красивые голы не в контратаках, а в позиционном нападении. Точнее, вспомнит - у Реброва и Семина ведь получалось.

И вот тогда - точно тогда - в УПЛ снова будет чемпионская гонка. И "Шахтеру" станет интересно, и фанаты вернутся на НСК, и целая страна вспомнит про настоящий украинский футбол. Он ведь не в кривляниях Смалийчука, и даже не в амбициях агромагнатов, строящих стадионы в глуши, а в том самом призабытом "Шахтер" - "Динамо", на который мы так спешили лет 10-20 назад.

Есть у меня мечта, что однажды то время еще вернется. Хотя каждое новое решение киевского клуба его все отдаляет и отдаляет.