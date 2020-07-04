Луиш Каштру: Мне понравилась игра Витао и Трубина на протяжении всего матча с Динамо

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал уровень игры Витао и Трубина в поединке 29-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

"Для нас очень важно, чтобы молодые игроки "Шахтера" сыграли в такой игре.

Игры против "Динамо" очень тяжелые. Это хороший опыт для этих ребят. Они – будущее "Шахтера".

Они много готовились, и мне понравилось их выступление на протяжении всей игры", – рассказал Каштру.