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Луиш Каштру: Мне понравилась игра Витао и Трубина на протяжении всего матча с Динамо
Наставник "горняков" оценил игру молодых игроков в матче с "бело-синими"
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал уровень игры Витао и Трубина в поединке 29-го тура УПЛ с киевским "Динамо".
"Для нас очень важно, чтобы молодые игроки "Шахтера" сыграли в такой игре.
Игры против "Динамо" очень тяжелые. Это хороший опыт для этих ребят. Они – будущее "Шахтера".
Они много готовились, и мне понравилось их выступление на протяжении всей игры", – рассказал Каштру.
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Источник:Youtube-канал "Шахтера"
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
04.07.2020 в 23:36
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