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Луиш Каштру: Мне понравилась игра Витао и Трубина на протяжении всего матча с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" оценил игру молодых игроков в матче с "бело-синими"

Луиш Каштру: Мне понравилась игра Витао и Трубина на протяжении всего матча с Динамо
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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал уровень игры Витао и Трубина в поединке 29-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

"Для нас очень важно, чтобы молодые игроки "Шахтера" сыграли в такой игре.

Игры против "Динамо" очень тяжелые. Это хороший опыт для этих ребят. Они – будущее "Шахтера".

Они много готовились, и мне понравилось их выступление на протяжении всей игры", – рассказал Каштру.

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В статье: Динамо (Киев) Витао Луиш Каштру Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
04.07.2020 в 23:36
Да понятно, что на людях не стал ругать. И это правильно, в команде сами разберутся без свидетелей, может Пятов еще пистонов вставит. А Витао в целом понравился, были огрехи, но как для дебюта, то очень неплохо.
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