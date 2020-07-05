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Карлос де Пена отметился 10 голами в УПЛ

Премьер-лига
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Карлос де Пена отметился 10 голами в УПЛ
Новина українською

Вингер "Динамо" Карлос де Пена стал 51-м игроком в истории команды, который забил десять и более голов в чемпионатах Украины.

В поединке против "Шахтера" южноамериканец отметился эффектным голов во втором тайме и сравнял счет – 2:2.

Это был 9-й мяч де Пены в нынешнем сезоне и 10-й за "Динамо" в УПЛ. Таким образом Карлос опередил по забитым голам Владимира Шарана, Владислава Ващука и Юрия Грицыну.

По 10 мячей в чемпионатах Украины, как у де Пены, на счету целой группы игроков – Дмитрия Топчиева, Айилы Юссуфа, Артема Яшкина, Домагоя Виды, Джермейна Ленса, Огнена Вукоевича, Сергея Федорова и Лукаша Теодорчика.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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