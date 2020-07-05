  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Миколенко сумеет восстановиться к финалу Кубка Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко сумеет восстановиться к финалу Кубка Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Фулбек пропустил два последних матча

Миколенко сумеет восстановиться к финалу Кубка Украины
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко сможет принять участие в финале Кубка Украины против "Ворсклы", который состоится в среду.

"Все хорошо. Смогу ли сыграть в финале кубка? Да, думаю, что да", – сказал защитник в интервью FootballHub.

Напомним, что Миколенко пропустил два последних матча "Динамо" из-за повреждения. Без него киевляне уступили "Десне" и "Шахтеру" с одинаковым счетом 3:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...