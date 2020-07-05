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Миколенко сумеет восстановиться к финалу Кубка Украины
Фулбек пропустил два последних матча
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко сможет принять участие в финале Кубка Украины против "Ворсклы", который состоится в среду.
"Все хорошо. Смогу ли сыграть в финале кубка? Да, думаю, что да", – сказал защитник в интервью FootballHub.
Напомним, что Миколенко пропустил два последних матча "Динамо" из-за повреждения. Без него киевляне уступили "Десне" и "Шахтеру" с одинаковым счетом 3:2.
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