Миколенко сумеет восстановиться к финалу Кубка Украины

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко сможет принять участие в финале Кубка Украины против "Ворсклы", который состоится в среду.

"Все хорошо. Смогу ли сыграть в финале кубка? Да, думаю, что да", – сказал защитник в интервью FootballHub.

Напомним, что Миколенко пропустил два последних матча "Динамо" из-за повреждения. Без него киевляне уступили "Десне" и "Шахтеру" с одинаковым счетом 3:2.