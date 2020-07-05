Севидов: Учитывая сколько ошибок совершает Кадири, то я бы больше доверял Сироте

Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире студии UA-Футбол прокомментировал игру центральных защитников "Динамо" в игре против "Шахтёра".

Напомним, что из-за травм и дисквалификаций поединок пропускали Шабанов, Попов и Бурда, поэтому дуэт центрбеков составили Мохаммед Кадири и молодой Александр Сирота. Для 20-летнего украинца это был дебют в УПЛ, в то время как ганец стабильно получает игровую практику от Алексея Михайличенко.

"Возьмём Кадири. Ты играешь центрального защитника, при третьем голе открывается Алан Патрик, а ты даже не сдвигаешься в его сторону и не уменьшаешь расстояние. Тем самым, даёшь возможность игроку нанести удар, который в принципе невозможно было отбить Бойко.

Сегодня Сирота сыграл на очень хорошем уровне как для парня, который вышел против "Шахтёра". Какой бы ни был "Шахтёр", но Александр сегодня выглядел на должном уровне.

Не понимаю, почему молодой парень не играет. Тренерскому штабу "Динамо" на сто процентов виднее, но, учитывая сколько и технических, и тактических, и позиционных ошибок совершает Кадири, то я бы всё-таки доверял Сироте. Он обладает первой передачей. Может быть, сделал их не так много, но вчера свою голевую он отдал. Поэтому говорить, что он бесталанный, точно не приходится. Я бы доверял этому парню. Особенно в таком "Динамо", где сделан акцент на своих воспитанниках", - отметил Севидов.