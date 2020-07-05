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Бурда: Если тренер поставит на финал – я сыграю
Защитник восстанавливается после повреждения
Защитник "Динамо" Никита Бурда дал короткий комментарий FootballHub после матча с "Шахтером" (2:3).
– Как себя чувствуешь? Сможешь ли сыграть в финале Кубка Украины?
– Все нормально. Если тренер поставит – сыграю.
– Почему с "Шахтером" не вышел на поле? Был какой-то дискомфорт или не стали рисковать?
– Наверное, потому что играли другие ребята, которые лучше готовы.
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Комментарии (1)
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Kristo (Львов)
05.07.2020 в 12:23
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