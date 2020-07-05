  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурда: Если тренер поставит на финал – я сыграю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурда: Если тренер поставит на финал – я сыграю

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник восстанавливается после повреждения

Бурда: Если тренер поставит на финал – я сыграю
Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда дал короткий комментарий FootballHub после матча с "Шахтером" (2:3).

– Как себя чувствуешь? Сможешь ли сыграть в финале Кубка Украины?

– Все нормально. Если тренер поставит – сыграю.

– Почему с "Шахтером" не вышел на поле? Был какой-то дискомфорт или не стали рисковать?

– Наверное, потому что играли другие ребята, которые лучше готовы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Никита Бурда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kristo (Львов)
05.07.2020 в 12:23
Я бы и тренера сыграл пару месяцев хотя бы......
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...