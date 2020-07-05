Бурда: Если тренер поставит на финал – я сыграю

Защитник "Динамо" Никита Бурда дал короткий комментарий FootballHub после матча с "Шахтером" (2:3).

– Как себя чувствуешь? Сможешь ли сыграть в финале Кубка Украины?

– Все нормально. Если тренер поставит – сыграю.

– Почему с "Шахтером" не вышел на поле? Был какой-то дискомфорт или не стали рисковать?

– Наверное, потому что играли другие ребята, которые лучше готовы.