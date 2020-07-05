Призетко: Вне Динамо Русин выглядит намного интересней. В Киеве он делает в основном черновую работу

Бывший игрок "Динамо" Александр Призетко и известный украинский тренер Александр Севидов в студии UA-Футбол с Александром Рыженко прокомментировали игру форварда киевлян Назария Русина, а также затронули тему модели игры киевлян и приглашённых футболистов.

Напомним, что во встрече с "Шахтёром" Русин был заменён после первого тайма.

Призетко: "Для меня это двоякий вопрос. Вне "Динамо" он выглядит намного интересней: забивает создаёт. В "Динамо" он потерялся. Я не знаю, с чем это связано. В "Заре" Русин был на виду. В Киеве все тоже ждали от него какого-то всплеска, что он застолбит место в составе. Не могу сказать о парне ничего плохого, но в "Динамо" Назарий делает в основном черновую работу: на созидание его не хватает. Если сравнивать с играми в "Заре", он делал, может, меньше черновой работы, но создавал впереди. Здесь он подбирает, бежит, а впереди у него не получается. В первых играх он где-то что-то забил, но на сегодняшний день он просто теряется".

Севидов: "Сергеевич, но такое можно сказать и про Караваева. На мой взгляд, они всё-таки не выдерживают психологического давления. Ты, как бывший игрок "Динамо", можешь согласиться со мной: в "Динамо" всегда колоссальное давление. Я бы ещё назвал Цитаишвили - очень талантливого парня. Он хочет принять решение и боится ошибиться. А когда ты боишься ошибиться, то всегда ошибаешься. Этой раскрепощённости и в какой-то степени расслабленности немного не хватает: Караваев и Русин были лидерами "Зари", а в "Динамо" им приходится очень тяжело. Это топ-клуб и здесь немного другие требования к футболистам".

Призетко: "Требования - да. Но футболиста берут с его сильными качествами, подстраивают под модель команды (это я знаю ещё с тех времён по себе) и человек теряет те качества, ради которых его приглашали, из-за которых он показался клубу и его пригласили. В итоге эти качества нивелируются и, конечно, он теряется. У них нет уверенности. И когда у них нет права на ошибку - замена - потом жди своего шанса".