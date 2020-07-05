  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Севидов: Динамо идёт очень трудным и неблагодарным путём
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севидов: Динамо идёт очень трудным и неблагодарным путём

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперты настаивают, что киевский клуб не нужно хоронить раньше времени

Севидов: Динамо идёт очень трудным и неблагодарным путём
UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов и бывший игрок "Динамо" Александр Призетко в студии UA-Футбол с Александром Рыженко обсудили нынешнее положение киевлян.

Напомним, что вчера "динамовцы" уступили "Шахтёру" 2:3.

Севидов: "Все мы знаем проблемы "Динамо". На мой взгляд, очень не корректно, когда болельщики клуба и даже игроки, которые раньше за киевлян играли, эту команду зарывают. Это бренд, история, легенда. Думаю и очень надеюсь, что "Динамо" это переживёт. Это непростой процесс. Шапаренко, Буяльский, Сидорчук против "Шахтёра" сыграли хуже, чем их соперники. Но это не было провалом настолько, насколько мы их в пух и прах разнесли".

Призетко: "На каждый вопрос можно найти много отрицательного у "Динамо". Их гнобят за то, что у них не получается игра в последнее время, - это очевидно. Есть проблемы, есть какие-то причины. Я понимаю болельщиков "Динамо", ведь у команды огромная армия поклонников по всей стране: и Восток, и Запад. Все ждут того "Динамо", которое не обязательно должно быть в лидерах, а хотя бы, чтобы не было того отрыва в 20 баллов от "Шахтёра". Чтобы была заруба очко в очко. В таком случае, даже когда "Динамо" станет вторым, ему все будут аплодировать до последнего тура. Сейчас же мы уже за 15 туров до финиша понимали, что "Шахтёр" будет чемпионом. Для "Динамо" это двойная психологическая нагрузка на игроков и тренерский штаб. Я бы не стал их заклёвывать до конца, а подождал развязки сезона в борьбе за второе место. Хотя на сегодняшний день второе место для "Динамо" - это уже успех. И Кубок. Посмотрим, как всё закончится. Вот тогда уже можно будет делать какие-то выводы".

Севидов: "Хотелось бы сделать акцент, что достаточно много футболистов - выпускников "Динамо". Сегодня в "Шахтёре" я насчитал троих: Матвиенко, Болбат и Трубин. И то: сколько первые двое прошли по арендам ездили, пока не вернулись в "Шахтёр" и не стали себя там представлять. "Динамо" идёт очень трудным и неблагодарным путём. На пальцах одной руки можно перечислить, какие команды с молодыми ребятами давали результат. Я бы подождал. Сегодня "Шахтёр" сильнее. Наверное, и завтра он будет сильнее. Но "Динамо" есть, к чему стремиться".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Севидов Александр Призетко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
05.07.2020 в 16:38
... и что хуже всего - идет, кажется, не в ту сторону
Ответить
0
-1
lir1205 (Запорожье)
05.07.2020 в 15:07
Динамо - это безвольное руководство а как известно какое руководство такая и команда. Можно писать много буков но на данный период в команде нет футболистов которые горят желанием играть!
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...