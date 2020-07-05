Севидов: Динамо идёт очень трудным и неблагодарным путём

Известный украинский тренер Александр Севидов и бывший игрок "Динамо" Александр Призетко в студии UA-Футбол с Александром Рыженко обсудили нынешнее положение киевлян.

Напомним, что вчера "динамовцы" уступили "Шахтёру" 2:3.

Севидов: "Все мы знаем проблемы "Динамо". На мой взгляд, очень не корректно, когда болельщики клуба и даже игроки, которые раньше за киевлян играли, эту команду зарывают. Это бренд, история, легенда. Думаю и очень надеюсь, что "Динамо" это переживёт. Это непростой процесс. Шапаренко, Буяльский, Сидорчук против "Шахтёра" сыграли хуже, чем их соперники. Но это не было провалом настолько, насколько мы их в пух и прах разнесли".

Призетко: "На каждый вопрос можно найти много отрицательного у "Динамо". Их гнобят за то, что у них не получается игра в последнее время, - это очевидно. Есть проблемы, есть какие-то причины. Я понимаю болельщиков "Динамо", ведь у команды огромная армия поклонников по всей стране: и Восток, и Запад. Все ждут того "Динамо", которое не обязательно должно быть в лидерах, а хотя бы, чтобы не было того отрыва в 20 баллов от "Шахтёра". Чтобы была заруба очко в очко. В таком случае, даже когда "Динамо" станет вторым, ему все будут аплодировать до последнего тура. Сейчас же мы уже за 15 туров до финиша понимали, что "Шахтёр" будет чемпионом. Для "Динамо" это двойная психологическая нагрузка на игроков и тренерский штаб. Я бы не стал их заклёвывать до конца, а подождал развязки сезона в борьбе за второе место. Хотя на сегодняшний день второе место для "Динамо" - это уже успех. И Кубок. Посмотрим, как всё закончится. Вот тогда уже можно будет делать какие-то выводы".

Севидов: "Хотелось бы сделать акцент, что достаточно много футболистов - выпускников "Динамо". Сегодня в "Шахтёре" я насчитал троих: Матвиенко, Болбат и Трубин. И то: сколько первые двое прошли по арендам ездили, пока не вернулись в "Шахтёр" и не стали себя там представлять. "Динамо" идёт очень трудным и неблагодарным путём. На пальцах одной руки можно перечислить, какие команды с молодыми ребятами давали результат. Я бы подождал. Сегодня "Шахтёр" сильнее. Наверное, и завтра он будет сильнее. Но "Динамо" есть, к чему стремиться".