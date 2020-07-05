Денис Фаворов: В воздухе витают знаки вопроса по поводу второго и третьего места

Защитник "Десны" Денис Фаворов в интервью zbirna.com рассказал о победе своей команды в прошлом туре над Динамо (3:2) и спрогнозировал борьбу за второе место в концовке чемпионата.

— Денис, в минувшем туре вы обыграли в Чернигове Динамо (3:2), забив победный гол на последней минуте. Это была самая драматичная победа вашей команды в нынешнем сезоне?

— Тяжело сказать, но на данный момент, пожалуй, да. Мы отыгрались по ходу матча, а потом вырвали победу.Жалко только, что на трибунах стадиона не было наших болельщиков, они не смогли получить кайф от такой победы.

— Если бы Десна потеряла очки с Динамо — о борьбе за второе место можно было бы забыть?

— Да. Думаю, и за третье место было бы уже тяжело бороться. Сейчас же снова в воздухе знаки вопроса насчет того, кто будет вторым и третьим. Борьба идет в каждом туре. Все соперники достойные, посмотрим, кто меньше всего растеряет свои шансы.

— Заре в прошлом туре Десна проиграла по делу?

— Наверное, да. На победу не наиграли. Быстрый гол выбил из колеи, не сумели потом переломить ход игры. Но, самое главное, что в матче с Динамо уже сумели реабилитироваться.

— Вы уже сыграли и с Динамо, и с Зарей. Кто сильнее?

— Тяжело сравнивать. Сейчас Заря была сильнее в игре с нами, но пару туров назад Динамо обыграло Зарю. Каждый матч отдельная история. По одной игре судить и делать выводы не стоит.