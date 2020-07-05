Екатерина Монзуль празднует День рождения

Сегодня, пятого июля, элитный арбитр ФИФА Екатерина Монзуль, одна из топовых арбитров украинской Премьер - лиги, взирая на назначения, празднует свой День рождения.

В 2011-м году получила лицензию для работы в Первой лиге. Зимой 2011/12 попала в список элитных арбитров ФИФА и начала активно привлекаться к работе на международных женских матчах. На самом высоком уровне украинского мужского футбола Екатерина работает с апреля 2016-го года. В 2015-м признавалась лучшей женщиной-арбитром года по версии (IFFHS).

В этом сезоне судила матч "Шахтер" - "Динамо", а вскоре будет работать на финале Кубка Украины. Сегодня, в свой День рождения, Екатерина Монзуль будет судить игру "Заря" - "Александрия".

Судейские эксперты сайта Мирослав Ступар и Сергей Шебек поздравляют Екатерину с праздником, желают ей здоровья, вдохновения, семейной благодати и успехов на профессиональной тропинке.