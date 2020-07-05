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Екатерина Монзуль празднует День рождения

Премьер-лига
(2 голосов)
Екатерина Монзуль празднует День рождения
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, пятого июля, элитный арбитр ФИФА Екатерина Монзуль, одна из топовых арбитров украинской Премьер - лиги, взирая на назначения, празднует свой День рождения.

В 2011-м году получила лицензию для работы в Первой лиге. Зимой 2011/12 попала в список элитных арбитров ФИФА и начала активно привлекаться к работе на международных женских матчах. На самом высоком уровне украинского мужского футбола Екатерина работает с апреля 2016-го года. В 2015-м признавалась лучшей женщиной-арбитром года по версии (IFFHS).

В этом сезоне судила матч "Шахтер" - "Динамо", а вскоре будет работать на финале Кубка Украины. Сегодня, в свой День рождения, Екатерина Монзуль будет судить игру "Заря" - "Александрия".

Судейские эксперты сайта Мирослав Ступар и Сергей Шебек поздравляют Екатерину с праздником, желают ей здоровья, вдохновения, семейной благодати и успехов на профессиональной тропинке.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек Екатерина Монзуль
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Комментарии (12)
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vladislav (Харьков)
05.07.2020 в 16:53
Катюша, поздравляю с Днём рождения ! Здоровья, удачи, успехов, счастья !
Ответить
0
0
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таврия19752009 (симферополь)
05.07.2020 в 16:27
Поздравляю Катюша!!!
Ответить
+2
-1
Justise (Львів)
05.07.2020 в 15:00
А років то скільки?
Ответить
+1
-1
1948валера (Александрия)
05.07.2020 в 15:13
39
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
05.07.2020 в 15:41
Виглядає на 38)))
0
0
vlotko (Броди)
05.07.2020 в 14:57
Вона без ДК не може.
Ответить
0
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
05.07.2020 в 15:59
Особенно с Вербичем у них лямур!)
Ответить
0
0
ZeeZoo (Кривой Рог)
05.07.2020 в 14:51
С днём рождения Катя! Ты умничка, судишь лучше мужиков! Никого не слушай, смотри ВАР сколько нужно! Успехов
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+4
-1
swed (Харьков)
05.07.2020 в 14:40
С Днем рождения! Ну а с учетом всей необычности ситуации и того резонанса, который Екатерина вызывает в последнее время, вполне логично было бы сделать интервью с ней!
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+4
-1
Dr. House (Подолье)
05.07.2020 в 15:40
Действующим арбитрам запрещено давать интервью.
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+2
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
05.07.2020 в 15:59
Где это написано?
0
-1
Dr. House (Подолье)
05.07.2020 в 16:28
Это не написано. Это негласное правило, за нарушение которого потом идёт не допуск на некоторое время к играм. Знаю по себе.
+1
0


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