Розы, обнимашки с Хацкевичем и злая шутка от VAR. Ко Дню рождения Екатерины Монзуль

Все в жизни бывает в первый раз, и в футболе по этой части тоже нет исключений. Помнится, когда в чемпионате Украины появился первый иностранный легионер (кувейтец Насер Аль-Саухи в киевском "Динамо") и первый тренер из дальнего зарубежья (немец Бернд Штанге в "Днепре"), для всех болельщиков это было в диковинку. Потом футболистов и специалистов из других стран становилось все больше и больше, и спустя какое-то время стало казаться, что наших любителей футбола уже ничем не удивишь. В нынешнем же тысячелетии произошло событие, которое когда-то даже не представлялось возможным - в нашем национальном чемпионате появилась женщина-арбитр. Сначала одна, затем вторая, третья… Правда, далеко не всем из них удалось выйти на такой уровень, как харьковчанке Екатерине Монзуль.

Сегодня она является известной рефери не только в нашей стране, а во всем мире! Эта представительница прекрасного пола стала первой женщиной-арбитром из Украины, попавшей в элитную категорию судей ФИФА. Ее увлечение футболом было настолько серьезным, что она еще в юном возрасте успела испытать себя и в роли игрока, и в роли судьи. Узнав об игре миллионов не понасышке, Екатерина чувствовала в себе уверенность для работы в судействе. В процессе становления, который оказался для молодой девушки непростым испытанием, было немало трудностей, однако она терпеливо их преодолевала. Делая это этап за этапом, Екатерина Монзуль завоевала доверие на международной арене, отсудив немало матчей женских команд на самом высоком уровне - в финале Лиги чемпионов, а также на чемпионатах Европы и мира, юношеской Олимпиаде. Завоевав авторитет благодаря уверенному арбитражу на разных турнирах, Монзуль была признана лучшей женщиной-судьей 2015 года в мире! Согласитесь, подобное звание дорогого стоит.

КРАСНЫЕ РОЗЫ И ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ

Не случайно в марте 2016 года харьковчанка была включена в состав Исполкома тогдашней ФФУ, а в начале апреля получила право дебютировать в Премьер-лиге. Это был матч 20-го тура "Волынь" (Луцк) - "Черноморец" (Одесса), который наверняка стал для нее памятным и одновременно курьезным.

А дело вот в чем. Перед началом поединка, когда футболисты и судьи выстроились у кромки поля, капитаны обеих команд - лучанин Сергей Кравченко и одессит Артем Филимонов вручили дебютантке огромные букеты желтых и красных роз соответственно. Знаки внимания Екатерине, разумеется, пришлись по душе, однако в ходе матча о розах она уже не думала - переключилась на перепетии борьбы. Филимонов же на поле напрочь забыл о джентльменстве, умудрившись в течение 34 секунд (!!!) заработать две желтые карточки и оставить свою команду в меньшинстве. Дебютный для Монзуль матч показал ее принципиальность, что несмотря на мелкие погрешности отметили тогда многие эксперты, среди которых экс-рефери ФИФА Мирослав Ступар. "Оценивая ее судейство, скажу, что Монзуль справилась со своими обязанностями не хуже, чем некоторые наши ребята, - сказал тогда Мирослав Иванович. - Ее переход из первого дивизиона в Премьер-лигу, возможно, мог бы быть сопряжен с трудностями, однако так, как играли луцкая и одесская команды, играют клубы низшего ранга, где Екатерина провела не один десяток матчей. Поединок в Луцке по этой причине не стал для нее проблемным, хотя волнение, разумеется, было. Но букеты роз, подаренные капитанами соперников, наверняка сняли напряжение и добавили уверенности и раскрепощенности".

ВМЕСТО ФУТБОЛА - БОРЩ И КАРТОШКА

Вообще женщина-арбитр в мужском футболе - явление неординарное. Многие представители сильного пола считают, что не женское это дело. В этом Екатерина Монзуль убеждалась не раз, когда слышала недовольное ворчание футболистов. Да и не только футболистов. Бывало, что попадала и под горячую руку эмоциональных тренеров, случалось даже, что тот или другой специалист вел себя, мягко говоря, некорректно, забывая о том, что перед ним женщина.

Был такой случай. В сезоне-2010/11 в Кривом Роге встречались молодежные команды "Кривбасса" и донецкого "Металлурга". Как рассказал наставник донетчан Сергей Шищенко, матч проходил в упорной борьбе и судившая его Монзуль с напарницей в роли резервного арбитра не всегда справлялась со своими обязанностями.

- Она, что называется, попала "в запару", - вспоминает Шищенко. - Было видно, что Екатерина разволновалась и поэтому действовала не лучшим образом. Разумеется, это вызвало недовольство со стороны участников матча. Мой криворожский коллега Александр Грановский в сердцах выкрикнул в адрес женщин-судей: "Вам бы лучше дома борщ варить и картошку жарить, чем судить футбол!".

КОГДА ДЕЛО НЕ В СЕКСИЗМЕ

Известный по работе с юношескими сборными Украины и многими нашими клубами в должности тренера вратарей Владимир Цыткин также вспомнил случай, когда во время судейства Екатерине пришлось пережить неприятные моменты.

- С Монзуль пересекался когда-то во второй лиге, когда она судила один из матчей "Горняка" в Кривом Роге, - рассказывает он. - Так после игры ее чуть не побили за безобразное судейство.

Цыткин твердо убежден, что представительницам слабого пола не место в мужском футболе.

- Когда в футболе женщина судит мужчин - это глупость несусветная, - считает специалист. - И дело не в модном сексизме, а в элементарной физиологии - женщины медленнее мужчин и просто физически не успевают. Сейчас это мода (как и движение "Black lives matter"), но даже в шахматы женщины и мужчины играют отдельно, я уже не говорю про другие виды спорта. Поэтому повторюсь: мое мнение про женщин в футболе и Монзуль в частности - резко отрицательное.

ТАБУ НА МАТ

Перечисленные выше эпизоды из судейской карьеры харьковской рефери в нашем футболе пришлись на период 10-12-летней давности, когда она была лишь на начальном ее этапе. Со временем из категории арбитра второй лиги Екатерина Монзуль перешла в следующую и стала судить матчи в первой. Автору этих строк по долгу службы выпала возможность стать свидетелем ее дебюта - было это в поединке ФК "Одесса" - "Крымтеплица" (Молодежное) в сезоне-2011/12. Помнится, как знающие толк в футболе одесские болельщики пристально следили за действиями женщины-арбитра, громко комментируя те или другие ее решения. Дебют Монзуль на новом уровне в целом оставил хорошее впечатление в веселой Одессе, а наставник гостей Николай Федорко даже увидел в этом позитивное зерно. Он заметил, что присутствие на поле представительницы прекрасного пола лишь дисциплинировало мужчин.

- Ввиду того, что матч судила женщина, мата, пожалуй, стало поменьше, - улыбаясь, заметил главный тренер "Крымтеплицы".

ОТПОР БУРЯКУ

В том же сезоне Екатерина Монзуль получала назначения на роль резервного арбитра на матчах Премьер-лиги. Однажды харьковчанке пришлось выслушивать словесную тираду от Леонида Буряка, дебют которого в роли главного тренера "Александрии" в матче 21-го тура сезона-2011/12 с луцкой "Волынью" складывался не лучшим образом (его команда тогда уступила 0:1). Стоит отдать должное Екатерине, которая корректно и сдержанно попыталась успокоить разнервничавшегося из-за судейства арбитра на линии рулевого "горожан", высказывавшего претензии именно ей: "Не нужно мне грубить, пожалуйста, - сказала она. - Вы хотите, чтобы вся Украина посмотрела на вас?". Буряк в ответ недовольно огрызнулся и уселся на тренерскую скамью.

КОРПОРАТИВНАЯ ВЗАИМНОСТЬ С РУЛЕВЫМ "ДИНАМО"

Чем дольше Монзуль осваивалась в Премьер-лиге, тем больше у нее было разных ситуаций. В осенней части сезона-2017/18 в матче "Олимпик" (Донецк) - "Динамо" (Киев), она невольно попала под горячую руку главного тренера киевлян Александра Хацкевича. В переносном смысле, разумеется. Будучи недовольным очередным решением судьи Виктора Копиевского, белорусский специалист выразил свое негодование у кромки поля рядом со стоявшей Екатериной Монзуль. Его эмоциональный порыв автоматически перенесся на нее, как на члена судейской бригады. Однако сообразив, что наговорил лишнего, Хацкевич тут же спохватился и по-джентльменски, словно извиняясь, обнял девушку. Та ответила аналогичным дружеским жестом, приобняв тренера за талию. И тут же застенчиво улыбнулась. Такая "корпоративная" взаимность пришлась по душе зрителям, которые заметно оживились.

НА БЕЛОМ ПОКРЫВАЛЕ ДЕКАБРЯ

всего несколько месяцев Монзуль было уготовано непростое испытание в роли главного арбитра матча того же сезона "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк). Дело в том, что он пришелся на декабрь, когда вступившая в свои права зима выдала огромную порцию снега. Осадки оказались настолько обильными, что служащие стадиона "Украина" не в силах были с ними справляться. Устланное белым покрывалом поле вызывало сомнение по поводу проведения матча, однако Екатерина Монзуль была убеждена в обратном. Игра, проходившая под аккомпанемент усиливавшегося снегопада, ставала все меньше и меньше похожей на футбол, и во время перерыва харьковчанка приняла смелое и вполне объяснимое решение ее остановить. Матч тот был доигран уже в следующем году, и победу в нем одержали львовяне. Интересно, что раздосадованный рулевой "Олимпика" Роман Санжар, который всего через полтора года стал главным тренером "Карпат", выразил неудовлетворение работой Монзуль.

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ С "MODERN TALKING"

Не один год Екатерине Монзуль приходилось судить с коллегой - киевлянкой Натальей Рачинской, которая выполняла роль ассистента арбитра. В составе одной судейской бригады они отработали много матчей на самом разном уровне - как на украинской арене, так и международной. В частности, обе судили финал женской Лиги чемпионов 2013/14 между шведским "Тюресо" и немецким "Вольфсбургом", финальный матч чемпионата мира среди женщин 2015 года США - Япония, а также проводили матчи женского чемпионата Европы 2013 года. Их альянс был настолько слаженным, что при назначении на игры этот факт всегда брался во внимание.

Однажды дуэт Екатерины Монзуль и Натальи Рачинской сравнили по эффективности с легендарным немецким дуэтом "Modern Talking" - Томасом Андерсом и Дитером Боленом. Более того, на просторах интернета нашлись фотографии украинок и немцев, на которых совпадают не только ракурсы снимков, но и выражение лиц, взгляды, тип причесок, цвет и длина волос! Вот и не верь после этого в мистические совпадения…

Глядя на сходство обоих дуэтов, так и хочется использовать музыкальный каламбур в отношении судейского: "Мы с Наташею/Катюшею вдвоем "Brother Louis" вам споем!".

ЗЛЫЕ ШУТКИ ОТ СИСТЕМЫ VAR

Новые испытания ждали лучшую украинскую женщину-арбитра в этом году, когда в ходе весенней части сезона-2019/20 ей пришлось регулярно обращаться к ноу-хау нашего футбола - системе VAR. До карантина Монзуль судила матчи Премьер-лиги "Днепр-1" - "Динамо" (Киев), "Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск) и "Днепр-1" - "Мариуполь", в каждом из которых вошедшая в моду ввиду давно назревшей необходимости видеосистема играла с ней злую шутку. Екатерина во всех указанных поединках то и дело подбегала к монитору, чтобы после просмотра эпизода вынести решение. Увы, это не помогало, а лишь мешало ей в работе.

Получив немалую порцию критики от специалистов, Монзуль сделала правильные выводы и после возобновления нынешнего сезона от тесной дружбы с VAR воздержалась. В двух полуфинальных поединках Кубка Украины "Минай" - "Динамо" (Киев), "Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава) и матче 28-го тура чемпионата "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев) Екатерина Монзуль нареканий на судейство уже не получала.

КОГДА ОШИБКИ ПРОСТИТЕЛЬНЫ

За четыре года с небольшим, прошедших с момента дебютного матча в элите, судейство Екатерины Монзуль лишь совершенствовалось. Хотя и не всегда бывало безукоризненным, ведь арбитр - такой же живой человек, как и другие, и ему (в данном случае - ей) свойственно ошибаться. Но одно дело - ошибка, а совсем другое - целенаправленная предвзятость. Когда накануне корреспондент UA-Футбол обратился за комментарием о Монзуль к одному из опытных ветеранов Премьер-лиги - Сергею Кравченко из "Днепра-1" (тому самому, который дарил Екатерине букет роз перед ее дюбютом в УПЛ), тот охотно согласился поделиться мнением о ней.

- Считаю ее одной из лучших судей в Украине, - сказал Сергей. - Очень внимательная, последовательная и непредвзятая. Монзуль может ошибиться, но когда она судит нашу команду, то я смотрю и сразу понимаю, что это просто ошибка. А есть арбитры, при судействе которых ты понимаешь, почему они ошибаются. Причем, это чувствуется уже с первой минуты. О Екатерине Монзуль, при арбитраже которой мы не раз играли, такого сказать не могу. Понятное дело, что ошибки есть у всех, но у нее они абсолютно не носят предвзятый характер и поэтому простительны. Считаю Монзуль качественной судьей. Мне также нравится, как она себя ведет на поле, как общается с футболистами. Ведь есть разные судьи, и некоторые ведут себя не лучшим образом, считая себя великими. Екатерина же такого себе никогда не позволяет.