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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Подопечные Александра Рябоконя получают шанс сравняться по очкам с "Динамо"

Десна - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Украинская Премьер-лига. 29-й тур
5 июля. Чернигов. Стадион им. Гагарина. Начало в 17:00
"Десна" - "Колос"
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

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В статье: Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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