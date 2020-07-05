Премьер-лига
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Десна - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подопечные Александра Рябоконя получают шанс сравняться по очкам с "Динамо"
Украинская Премьер-лига. 29-й тур
5 июля. Чернигов. Стадион им. Гагарина. Начало в 17:00
"Десна" - "Колос"
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Трансляция FootballHub (бесплатно)
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