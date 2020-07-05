Фаворов эффектным ударом с 30-ти метров удвоил преимущество Десны. ВИДЕО

В матче 29-го тура УПЛ "Десна" принимает "Колос" (2:0 - второй тайм).

Второй гол черниговской команды в этой встрече забил капитан команды Денис Фаворов. Кузык прорывался с левого фланга и пробивал по воротах, но его удар заблокировал защитник "Колоса", а 45-й номер "Десны" был первым на подборе и примерно с 30-ти метров "положил" мяч в сетку ворот эффектным ударом.

Видео гола Фаворова