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Фаворов эффектным ударом с 30-ти метров удвоил преимущество Десны. ВИДЕО
Лидер черниговской команды забил в ворота "Колоса"
В матче 29-го тура УПЛ "Десна" принимает "Колос" (2:0 - второй тайм).
Второй гол черниговской команды в этой встрече забил капитан команды Денис Фаворов. Кузык прорывался с левого фланга и пробивал по воротах, но его удар заблокировал защитник "Колоса", а 45-й номер "Десны" был первым на подборе и примерно с 30-ти метров "положил" мяч в сетку ворот эффектным ударом.
Видео гола Фаворова
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