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Десна - Колос 5:1. Чернигов играет мускулами и догоняет Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Равной борьбы не получилось

Десна - Колос 5:1. Чернигов играет мускулами и догоняет Динамо
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и ожидалось, "Десна" уверенно взяла три очка в домашнем матче против аутсайдера верхней шестерки. "Колос" получил шанс показать себя только когда все уже было решено.

Александр Рябоконь дал отдохнуть подуставшему Филиппову, вместо которого на острие объявился Хлебас. Замена себя оправдала почти сразу. Уже на 9-й минуте экс-форвард "Динамо" в касание навесил с левого фланга точно на голову Будковскому, который без помех пробил в противоход Волынцу.

В целом "Десна" разрывала левый край, как хотела. Сильный матч выдал Орест Кузык, который по-хорошему наиграл на гол, но уроженцу Львова немного не повезло. Также отсюда угрожали воротам Хлебас и капитан "Десны" Фаворов, на чьей основной позиции справа в этот раз вышел Конопля.

"Колос" выбирался на чужую половину фрагментарно, с трудом связывал воедино несколько передач, и вдобавок у Андрея Богданова не пошли стандарты. Как результат - моментов у гостей почти не было. Вспомнить можно только плотный удар Лысенко в руки Пасту, да еще прострел Морозко, после которого Тамм едва не срезал мяч в свои ворота.

Другое дело - "Десна". Хозяева играли легко, с запасом, что лишь подтвердил второй мяч, который Денис Фаворов забил шикарным ударом в касание метров с 27-ми. Шедевр!

Хлебас мог снимать все вопросы еще перед перерывом, но после сольного прорыва чуть не попал в ближний угол. Потом еще Кузык вначале второго тайма прорвался на ворота под углом, но на высоте был Волынец. И лишь после того, как "Десна" окончательно успокоилась, "Колос" начал поднимать голову.

Одна атака, вторая третья - и в итоге даже пару моментов создать удалось. Лысенко разок приложился с левой, Смирный и Костышин остро простреливали. Но что толку, если реализация на нуле? "Десна" в первой же вылазке на 62-й минуте была ближе к голу - удар Кузыка с рикошетом приняла на себя штанга. А еще через четверть часа неугомонный Орест еще и пенальти заработал, накрутив защитника один в один. Фаворов с точки пробил максимально элегантно. Если вы не знали, как выглядит превосходство в классе, то это как раз оно и есть.

В концовке команды забили еще три мяча в пропорции два к одному, но глобально на результат это уже никак не повлияло. Разве что сухой лист Тотовицкого надо отметить - красиво вышло.

Благодаря сегодняшнему разгрому "Десна" догнала в таблице "Динамо" - теперь команды делят 2-3 места с 55 очками. Правда, обогнать обоих еще может "Заря", если сегодня чуть позже обыграет "Александрию". Сейчас у подопечных Скрипника 53 балла.

Касательно "Колоса", то у него осталось 29 очков. Это последнее место в верхней шестерке.

Чернигов. Стадион им. Гагарина

"Десна" - "Колос" - 5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78 (с пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

"Десна": Паст - Конопля, Тамм, Гитченко, Фаворов - Картушов (Старенький, 68), Домбровский, Огиря, Кузык (Мостовый, 81) - Будковский (Тотовицкий, 80), Хлебас (Филиппов, 68)

"Колос": Волынец - Зозуля, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 46) - Смирный, Задоя (Кожушко, 68), Милько, Богданов (Антюх, 79), Морозко (Костышин, 46) - Лысенко (Бондаренко, 68)

Предупреждения: Фаворов, 31, Тотовицкий, 85 - Морозко, 21, Богданов, 43, Зозуля, 77

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В статье: Десна (Чернигов) Орест Кузык УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (14)
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Донецкий легион (Ugledar)
05.07.2020 в 19:36
Не догоняет,а обходит этих майстрив шкиряного мяча. Десна красавы.Таблицу поправьте ,вэлыки,опускайте уже ваше вкдк
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+4
0
Divine (Чернигов)
05.07.2020 в 19:17
отличный матч, Десне спасибо!
Ответить
+3
-1
НикНиколаев (Минск)
05.07.2020 в 19:17
С победой, Десна! Впереди 3 тяжёлых матча, удачи!
Ответить
+4
-1
Просто football фан (Рівне)
05.07.2020 в 19:17
Вітаю Десну із заслуженою перемогою. Гра команди подобається. І лавка топ по українським міркам. Реально всіма 5-ма замінами посилити гру. Це те, чого не вистачає Зорі. І в деякій мірі навіть Динамо. Дивно, що злились Зорі в Чернігові. Були б на чистому другому місці і все залежало б лише від своїх сил.Боротьба в цьому чемпі та інтрига - топ за останні роки!
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+3
-1
Divine (Чернигов)
05.07.2020 в 19:18
"Були б на чистому першому місці " Ты хотел сказать на чистом втором месте?)
Ответить
0
-1
Просто football фан (Рівне)
05.07.2020 в 19:19
Очепятка)
+2
-1
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
05.07.2020 в 19:16
Десну с уверенной победой, радует то, что скамейка в команде на уровне, но что то подсказует, что в игре Заря- Десна будет решаться 2 -е место у Десны или 4-е. Но не смотря на всё верим в команду.
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+4
-1
аалекс ( Крым)
05.07.2020 в 19:01
Заголовок очень точно отражает то, что происходило на поле. Десну с заслуженной, убедительной победой.
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+4
-1
yuriy762 (Харьков)
05.07.2020 в 19:29
По регламенту УПЛ - не догоняет, а обгоняет. Очки в личных встречах 7-4
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+2
-2
аалекс ( Крым)
05.07.2020 в 19:33
Я имел в виду игру мускулами.
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
05.07.2020 в 19:00
Отлично, всех с победой !! И вот мы уже на втором месте , как минимум на пару часов... Колос получил под горлышко. Жаль не забил Кузык. А еще два пенальти судья зажал, но и так хорошо ... )))
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+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
05.07.2020 в 18:56
лучше 40 раз по разу, чем 1 раз 40 раз) "удачных" выездов к Шахте и Зоре, Чернигов. Зоря вперед!
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+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
05.07.2020 в 19:03
Во-первых шахта приедет в Чернигов, а во-вторых можете столько же получить и от ДК и от Десны. Да и у Александрии еще надо выиграть)))... а пока завидуй молча... и привыкайте к ни разу сорок раз ))).
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2020 в 18:55
Это просто какой-то космос.
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+3
-1


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