Десна - Колос 5:1. Чернигов играет мускулами и догоняет Динамо

Как и ожидалось, "Десна" уверенно взяла три очка в домашнем матче против аутсайдера верхней шестерки. "Колос" получил шанс показать себя только когда все уже было решено.

Александр Рябоконь дал отдохнуть подуставшему Филиппову, вместо которого на острие объявился Хлебас. Замена себя оправдала почти сразу. Уже на 9-й минуте экс-форвард "Динамо" в касание навесил с левого фланга точно на голову Будковскому, который без помех пробил в противоход Волынцу.

В целом "Десна" разрывала левый край, как хотела. Сильный матч выдал Орест Кузык, который по-хорошему наиграл на гол, но уроженцу Львова немного не повезло. Также отсюда угрожали воротам Хлебас и капитан "Десны" Фаворов, на чьей основной позиции справа в этот раз вышел Конопля.

"Колос" выбирался на чужую половину фрагментарно, с трудом связывал воедино несколько передач, и вдобавок у Андрея Богданова не пошли стандарты. Как результат - моментов у гостей почти не было. Вспомнить можно только плотный удар Лысенко в руки Пасту, да еще прострел Морозко, после которого Тамм едва не срезал мяч в свои ворота.

Другое дело - "Десна". Хозяева играли легко, с запасом, что лишь подтвердил второй мяч, который Денис Фаворов забил шикарным ударом в касание метров с 27-ми. Шедевр!

Хлебас мог снимать все вопросы еще перед перерывом, но после сольного прорыва чуть не попал в ближний угол. Потом еще Кузык вначале второго тайма прорвался на ворота под углом, но на высоте был Волынец. И лишь после того, как "Десна" окончательно успокоилась, "Колос" начал поднимать голову.

Одна атака, вторая третья - и в итоге даже пару моментов создать удалось. Лысенко разок приложился с левой, Смирный и Костышин остро простреливали. Но что толку, если реализация на нуле? "Десна" в первой же вылазке на 62-й минуте была ближе к голу - удар Кузыка с рикошетом приняла на себя штанга. А еще через четверть часа неугомонный Орест еще и пенальти заработал, накрутив защитника один в один. Фаворов с точки пробил максимально элегантно. Если вы не знали, как выглядит превосходство в классе, то это как раз оно и есть.

В концовке команды забили еще три мяча в пропорции два к одному, но глобально на результат это уже никак не повлияло. Разве что сухой лист Тотовицкого надо отметить - красиво вышло.

Благодаря сегодняшнему разгрому "Десна" догнала в таблице "Динамо" - теперь команды делят 2-3 места с 55 очками. Правда, обогнать обоих еще может "Заря", если сегодня чуть позже обыграет "Александрию". Сейчас у подопечных Скрипника 53 балла.

Касательно "Колоса", то у него осталось 29 очков. Это последнее место в верхней шестерке.

Чернигов. Стадион им. Гагарина

"Десна" - "Колос" - 5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78 (с пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

"Десна": Паст - Конопля, Тамм, Гитченко, Фаворов - Картушов (Старенький, 68), Домбровский, Огиря, Кузык (Мостовый, 81) - Будковский (Тотовицкий, 80), Хлебас (Филиппов, 68)

"Колос": Волынец - Зозуля, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 46) - Смирный, Задоя (Кожушко, 68), Милько, Богданов (Антюх, 79), Морозко (Костышин, 46) - Лысенко (Бондаренко, 68)

Предупреждения: Фаворов, 31, Тотовицкий, 85 - Морозко, 21, Богданов, 43, Зозуля, 77