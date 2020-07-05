20-летний Мацапура в воротах Зари на матч с Александрией. Шевченко в запасе

В матче 29-го тура УПЛ "Заря" примет "Александрию".

Главный тренер луганской команды Виктор Скрипник в стартовом составе выпустит на этот матч молодого голкипера Дмитрия Мацапуру. Для 20-летнего игрока этот поединок станет дебютным в составе первой команды.

Примечательно, что основной вратарь Никита Шевченко появился после травмы в заявке.