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20-летний Мацапура в воротах Зари на матч с Александрией. Шевченко в запасе

Премьер-лига
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Молодой голкипер проведет свой первый матч за луганскую команду

20-летний Мацапура в воротах Зари на матч с Александрией. Шевченко в запасе
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В матче 29-го тура УПЛ "Заря" примет "Александрию".

Главный тренер луганской команды Виктор Скрипник в стартовом составе выпустит на этот матч молодого голкипера Дмитрия Мацапуру. Для 20-летнего игрока этот поединок станет дебютным в составе первой команды.

Примечательно, что основной вратарь Никита Шевченко появился после травмы в заявке.

20-летний Мацапура в воротах Зари на матч с Александрией. Шевченко в запасе - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко ФК Александрия УПЛ Дмитрий Мацапура
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