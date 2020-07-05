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20-летний Мацапура в воротах Зари на матч с Александрией. Шевченко в запасе
Молодой голкипер проведет свой первый матч за луганскую команду
В матче 29-го тура УПЛ "Заря" примет "Александрию".
Главный тренер луганской команды Виктор Скрипник в стартовом составе выпустит на этот матч молодого голкипера Дмитрия Мацапуру. Для 20-летнего игрока этот поединок станет дебютным в составе первой команды.
Примечательно, что основной вратарь Никита Шевченко появился после травмы в заявке.
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