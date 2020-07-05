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Заря - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(4 голосов)

Луганчане могут обойти "Динамо", а александрийцы - сократить отставание от "Зари"

Заря - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 29-й тур
5 июля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена". Начало в 19:30
"Заря” - ФК "Александрия"
Арбитр: Е. Монзуль

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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