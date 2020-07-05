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Вербич: Мариуполь - самый неудобный соперник. С ними всегда тяжелые матчи
Словен рассказал, какой клуб считает самым неудобным соперником в УПЛ
Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич назвал самого неудобного соперника в чемпионате Украины.
"Самый неудобный соперник – "Мариуполь". С ними всегда тяжело играть. Да, я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, потому что надо лететь, ехать туда-сюда. С "Мариуполем" всегда тяжелые матчи", – рассказал Вербич в эфире Yellow.
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Источник:Yellow
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Комментарии (2)
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lir1205 (Запорожье)
05.07.2020 в 22:16
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vlotko (Броди)
05.07.2020 в 20:41
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