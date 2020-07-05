  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вербич: Мариуполь - самый неудобный соперник. С ними всегда тяжелые матчи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вербич: Мариуполь - самый неудобный соперник. С ними всегда тяжелые матчи

Премьер-лига
(1 голосов)

Словен рассказал, какой клуб считает самым неудобным соперником в УПЛ

Вербич: Мариуполь - самый неудобный соперник. С ними всегда тяжелые матчи
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич назвал самого неудобного соперника в чемпионате Украины.

"Самый неудобный соперник – "Мариуполь". С ними всегда тяжело играть. Да, я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, потому что надо лететь, ехать туда-сюда. С "Мариуполем" всегда тяжелые матчи", – рассказал Вербич в эфире Yellow.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) УПЛ Беньямин Вербич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Yellow
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lir1205 (Запорожье)
05.07.2020 в 22:16
ведро воды бери с собой на поле для счастья!
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
05.07.2020 в 20:41
Цього сезону для ДК всі суперники тяжкі і з ними не зручно грати.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...