Вербич: Мариуполь - самый неудобный соперник. С ними всегда тяжелые матчи

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич назвал самого неудобного соперника в чемпионате Украины.

"Самый неудобный соперник – "Мариуполь". С ними всегда тяжело играть. Да, я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, потому что надо лететь, ехать туда-сюда. С "Мариуполем" всегда тяжелые матчи", – рассказал Вербич в эфире Yellow.